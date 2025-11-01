Рейтинг@Mail.ru
12:12 01.11.2025 (обновлено: 15:22 01.11.2025)
Захарова отреагировала на признание Протасевича о службе в разведке
Захарова отреагировала на признание Протасевича о службе в разведке
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала признание журналиста Романа Протасевича о его связях с разведывательными службами Белоруссии.
"Белорусские партизаны", — написала она в своем Telegram-канале.
В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считавшийся оппозиционером Протасевич является сотрудником разведки. Сам Роман вопрос о том, почему его решили рассекретить, оставил без ответа.

Задержание Протасевича

В мае 2021 года самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за ложного сообщения о минировании. На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его и летевшую с ним Софью Сапегу задержали после проверки документов.
Протасевича обвиняли по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков, призывах к захвату власти и распространении заведомо ложных сведений о Белоруссии. Ему грозило до 15 лет лишения свободы. Минский областной суд приговорил его к восьми годам колонии.
В конце мая 2023-го Лукашенко помиловал Протасевича, а в июне того же года — Сапегу. Позже КГБ Белоруссии исключил их из списка террористов.
Лукашенко заявил в пятницу, что после посадки самолета в Минске пришлось проводить операцию по задержанию Протасевича, поскольку он работал под прикрытием.
По словам президента, Протасевич приехал в Грецию, доложил разведчикам все, что интересовало белорусскую сторону, получил задание и летел обратно. Белоруссию обвинили в том, что власти задержали оппозиционера и ввели санкции против авиакомпании "Белавиа".
 
