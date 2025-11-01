Захарова отреагировала на признание Протасевича о службе в разведке

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала признание журналиста Романа Протасевича о его связях с разведывательными службами Белоруссии.

В конце мая 2023-го Лукашенко помиловал Протасевича, а в июне того же года — Сапегу. Позже КГБ Белоруссии исключил их из списка террористов.