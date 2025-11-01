Захарова иронично прокомментировала фото Зеленского с военными

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала фото Владимира Зеленского с военными, когда тот зачитывал доклад, отметив, что украинские военные "с радостью слушают доклад Зеленского об их успехах на поле боя".