Рейтинг@Mail.ru
Реальность "Буревестника" не вызывает сомнений на Западе, заявила Захарова - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 01.11.2025 (обновлено: 19:14 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/zaharova-2052393358.html
Реальность "Буревестника" не вызывает сомнений на Западе, заявила Захарова
Реальность "Буревестника" не вызывает сомнений на Западе, заявила Захарова - РИА Новости, 01.11.2025
Реальность "Буревестника" не вызывает сомнений на Западе, заявила Захарова
Реальность ракеты "Буревестник" не вызывает сомнений на Западе, там очень обеспокоены тем, какое ещё вооружение Россия может продемонстрировать, заявила... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T18:15:00+03:00
2025-11-01T19:14:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827264532_291:511:3023:2048_1920x0_80_0_0_5fabba33a288e5e87be161e6abb8de30.jpg
https://ria.ru/20251027/mid-2051037756.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827264532_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_d406ba5574fb9129e4957c7af93b8ac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мария захарова, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник", министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), безопасность
В мире, Россия, Мария Захарова, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник", Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Безопасность
Реальность "Буревестника" не вызывает сомнений на Западе, заявила Захарова

Захарова: Запад поверил в реальность "Буревестника" и боится новых испытаний

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Реальность ракеты "Буревестник" не вызывает сомнений на Западе, там очень обеспокоены тем, какое ещё вооружение Россия может продемонстрировать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В рамках дискуссии международного научно-туристического форума "Открой Атом" речь зашла о реакции за границей, особенно на Западе, на проведение испытаний ракеты.
"Они (представители других государств, Запада - ред.) поверили (в реальность "Буревестника" - ред.). Мы сейчас слышим отзывы. Они не молчат. У них лёгкая степень радости, переходящая в восторг. Они очень боятся, что мы им будем показывать дальше, поэтому давайте растянем удовольствие", - сказала Захарова.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Как доложил главе государства начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, ракета "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны. По его словам, ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В МИД прокомментировали испытание ракеты "Буревестник"
27 октября, 19:47
 
В миреРоссияМария Захаровамежконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала