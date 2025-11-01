Реальность "Буревестника" не вызывает сомнений на Западе, заявила Захарова

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Реальность ракеты "Буревестник" не вызывает сомнений на Западе, там очень обеспокоены тем, какое ещё вооружение Россия может продемонстрировать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.