Ростовчанина, проводившего странные обряды у дома сожительницы, задержали
Ростовчанина, проводившего странные обряды у дома сожительницы, задержали - РИА Новости, 01.11.2025
Ростовчанина, проводившего странные обряды у дома сожительницы, задержали
Полицейские задержали жителя Ростовской области, который, с его слов, пытался привлечь внимание бывшей сожительницы, используя атрибутику, купленную на мясном... РИА Новости, 01.11.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Ростовской области, который, с его слов, пытался привлечь внимание бывшей сожительницы, используя атрибутику, купленную на мясном рынке, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором человек в черном балахоне с капюшоном подходит к частному дому, кладет возле ворот отрезанную голову коровы и рисует красной жидкостью знаки вокруг.
По данным областного МВД, в полицию обратилась 31-летняя женщина, которая заявила о систематическом психологическом давлении со стороны ее бывшего 34-летнего сожителя. Полицейские задержали его.
"Мужчина пояснил, что его поступки были направлены на привлечение внимания девушки. Также установлено, что в своих действиях он использовал некую атрибутику, которую приобрел в онлайн-магазине, а часть – на мясном рынке города Шахты", - сказал представитель ведомства.
Полиция организовала проверку.