Рейтинг@Mail.ru
Ростовчанина, проводившего странные обряды у дома сожительницы, задержали - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/zaderzhanie-2052426867.html
Ростовчанина, проводившего странные обряды у дома сожительницы, задержали
Ростовчанина, проводившего странные обряды у дома сожительницы, задержали - РИА Новости, 01.11.2025
Ростовчанина, проводившего странные обряды у дома сожительницы, задержали
Полицейские задержали жителя Ростовской области, который, с его слов, пытался привлечь внимание бывшей сожительницы, используя атрибутику, купленную на мясном... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T21:10:00+03:00
2025-11-01T21:10:00+03:00
происшествия
ростовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20250706/sud-2027449600.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ростовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Ростовчанина, проводившего странные обряды у дома сожительницы, задержали

МВД задержало мужчину за ритуалы у дома бывшей сожительницы в Ростовской области

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Ростовской области, который, с его слов, пытался привлечь внимание бывшей сожительницы, используя атрибутику, купленную на мясном рынке, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором человек в черном балахоне с капюшоном подходит к частному дому, кладет возле ворот отрезанную голову коровы и рисует красной жидкостью знаки вокруг.
По данным областного МВД, в полицию обратилась 31-летняя женщина, которая заявила о систематическом психологическом давлении со стороны ее бывшего 34-летнего сожителя. Полицейские задержали его.
«
"Мужчина пояснил, что его поступки были направлены на привлечение внимания девушки. Также установлено, что в своих действиях он использовал некую атрибутику, которую приобрел в онлайн-магазине, а часть – на мясном рынке города Шахты", - сказал представитель ведомства.
Полиция организовала проверку.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Суд вернул женщине кошку, которую удерживал сожитель
6 июля, 06:51
 
ПроисшествияРостовская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала