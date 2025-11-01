Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали пассажира, распылившего перцовый баллончик в метро - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 01.11.2025 (обновлено: 11:06 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/zaderzhanie-2052265747.html
В Москве задержали пассажира, распылившего перцовый баллончик в метро
В Москве задержали пассажира, распылившего перцовый баллончик в метро - РИА Новости, 01.11.2025
В Москве задержали пассажира, распылившего перцовый баллончик в метро
Полицейские задержали пассажира метро, распылившего перцовый баллончик на станции "Киевская", сообщил начальник управления информации и общественных связей... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T10:53:00+03:00
2025-11-01T11:06:00+03:00
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg
https://ria.ru/20251030/moskva-2051976659.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_32ca5924214338449e6b929914fdd575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Москве задержали пассажира, распылившего перцовый баллончик в метро

В Москве задержали распылившего перцовый баллончик в метро мужчину

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали пассажира метро, распылившего перцовый баллончик на станции "Киевская", сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Москве Владимир Васенин.
"Между мужчиной и женщиной возник словесный конфликт. После того, как за гражданку вступился ее родственник, злоумышленник распылил в его сторону содержимое аэрозольного баллончика. Нарядом патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене мужчина был задержал", - сказал Васенин.
Инцидент произошел на платформе станции "Киевская".
Согласно сообщению в канале MAX ГУМВД Москвы, нападавшим оказался 22-летний житель Иркутской области.
"В переходе на станцию метро "Киевская" у меня произошел конфликт с неизвестным молодым человеком, которому не понравился мой внешний вид. В ходе чего я распылил перцовый баллончик", - сказал задержанный на видео, опубликованном в канале ведомства.
Задержанный добавил, что вину признает и раскаивается в содеянном.
В отношении него составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Москве задержали мужчину, спрыгнувшего с крыши поезда метро в реку
30 октября, 23:06
 
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала