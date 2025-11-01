https://ria.ru/20251101/zaderzhanie-2052265747.html
В Москве задержали пассажира, распылившего перцовый баллончик в метро
В Москве задержали пассажира, распылившего перцовый баллончик в метро - РИА Новости, 01.11.2025
В Москве задержали пассажира, распылившего перцовый баллончик в метро
Полицейские задержали пассажира метро, распылившего перцовый баллончик на станции "Киевская", сообщил начальник управления информации и общественных связей... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T10:53:00+03:00
2025-11-01T10:53:00+03:00
2025-11-01T11:06:00+03:00
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg
https://ria.ru/20251030/moskva-2051976659.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_32ca5924214338449e6b929914fdd575.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Москве задержали пассажира, распылившего перцовый баллончик в метро
В Москве задержали распылившего перцовый баллончик в метро мужчину
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали пассажира метро, распылившего перцовый баллончик на станции "Киевская", сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Москве Владимир Васенин.
"Между мужчиной и женщиной возник словесный конфликт. После того, как за гражданку вступился ее родственник, злоумышленник распылил в его сторону содержимое аэрозольного баллончика. Нарядом патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене мужчина был задержал", - сказал Васенин
.
Инцидент произошел на платформе станции "Киевская".
Согласно сообщению в канале MAX
ГУМВД Москвы
, нападавшим оказался 22-летний житель Иркутской области
.
"В переходе на станцию метро "Киевская" у меня произошел конфликт с неизвестным молодым человеком, которому не понравился мой внешний вид. В ходе чего я распылил перцовый баллончик", - сказал задержанный на видео, опубликованном в канале ведомства.
Задержанный добавил, что вину признает и раскаивается в содеянном.
В отношении него составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ
"Мелкое хулиганство".