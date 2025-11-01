https://ria.ru/20251101/yuzhnaya-koreya-2052249380.html
Россия важна в решении проблемы Корейского полуострова, заявил Ли Чжэ Мен
Россия важна в решении проблемы Корейского полуострова, заявил Ли Чжэ Мен - РИА Новости, 01.11.2025
Россия важна в решении проблемы Корейского полуострова, заявил Ли Чжэ Мен
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Кёнчжу признал важность роли РФ и Китая в решении проблемы Корейского... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T09:17:00+03:00
2025-11-01T09:17:00+03:00
2025-11-01T10:49:00+03:00
в мире
сша
корейский полуостров
ли чжэ мен
россия
кндр (северная корея)
в мире, сша, корейский полуостров, ли чжэ мен, россия, кндр (северная корея)
В мире, США, Корейский полуостров, Ли Чжэ Мен, Россия, КНДР (Северная Корея)
Россия важна в решении проблемы Корейского полуострова, заявил Ли Чжэ Мен
Ли Чжэ Мен отметил важность РФ и КНР в решении проблемы Корейского полуострова