09:17 01.11.2025 (обновлено: 10:49 01.11.2025)
Россия важна в решении проблемы Корейского полуострова, заявил Ли Чжэ Мен
в мире, сша, корейский полуостров, ли чжэ мен, россия, кндр (северная корея)
В мире, США, Корейский полуостров, Ли Чжэ Мен, Россия, КНДР (Северная Корея)
КЁНЧЖУ (Южная Корея), 31 окт - РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Кёнчжу признал важность роли РФ и Китая в решении проблемы Корейского полуострова, передает корреспондент РИА Новости.
"Даже если мы попытаемся решить проблему Корейского полуострова только через диалог между Севером и Югом, существуют очевидные ограничения, и поэтому роль США имеет решающее значение. Разумеется, роль Китая и России также важна, но главное — это роль США", - сказал президент.
Он пояснил, что Корейский полуостров по-прежнему находится в состоянии перемирия, и с юридической точки зрения стороной соглашения о перемирии была не Республика Корея, а США.
"Поэтому Северная Корея считает, что должна вести переговоры не с Южной Кореей, а с США, что именно от США она должна получить гарантии безопасности своего режима, и на деле действует исходя из этого", - отметил Ли Чжэ Мён.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Отношения с Москвой необходимы для выживания Сеула, заявил экс-депутат
30 сентября, 12:52
 
В миреСШАКорейский полуостровЛи Чжэ МенРоссияКНДР (Северная Корея)
 
 
