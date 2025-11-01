Россия важна в решении проблемы Корейского полуострова, заявил Ли Чжэ Мен

КЁНЧЖУ (Южная Корея), 31 окт - РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Кёнчжу признал важность роли РФ и Китая в решении проблемы Корейского полуострова, передает корреспондент РИА Новости.

Он пояснил, что Корейский полуостров по-прежнему находится в состоянии перемирия, и с юридической точки зрения стороной соглашения о перемирии была не Республика Корея, а США.