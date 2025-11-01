Ирландских юристов обязали прекратить попытки конфисковать самолеты ГТЛК

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Суд в Москве обязал ирландских юристов отозвать свои претензии к Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), 37 самолетов которой они хотят конфисковать, сказано в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

На зарегистрированных в Ирландии дочерних компаниях ГТЛК числились 37 самолетов Airbus , Boeing и Bombardier различных модификаций, которые эксплуатировались российскими авиакомпаниями ПАО " Аэрофлот ", АО "АТК Ямал", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Авиакомпания "Сибирь" и АО "Авиакомпания " Аврора ", указано в материалах дела.

Весной 2022 года активы ирландских дочерних компаний ГТЛК были заморожены, любое движение денежных средств запрещено, а их деятельность остановлена. В итоге они не смогли застраховать самолеты и ГТЛК вернула их себе в соответствии с договором лизинга.

Однако Высокий суд Ирландии принял решение о ликвидации дочерних компаний ГТЛК и назначил ирландских солиситоров Дамьена Муррана и Джулиана Морони их совместными ликвидаторами. Как указано в материалах, суд решил, что самолеты принадлежат дочерним компаниям и они могут их продать для окончания процедуры ликвидации.

Ирландские юристы направили в Международный аэропорт имени Индиры Ганди письмо, в котором говорилось, что ряд самолетов совершает регулярные рейсы между Москвой Дели , и потребовали от аэропорта задержать самолеты и передать их ликвидаторам.

Пхукета, Минска, Стамбула, Всего они разослали 52 письма в аэропорты Дубая Самарканда и других городов и потребовали отдать им самолеты.

В итоге ГТЛК пришлось обратиться в суд за защитой своих прав, иск был удовлетворен.

"Обязать каждого из ответчиков отозвать следующие письма посредством направления писем тем же адресатам с констатацией факта отсутствия каких-либо претензий к Акционерному обществу "Государственная транспортная лизинговая компания", — сказано в решении суда.