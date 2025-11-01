Рейтинг@Mail.ru
Ирландских юристов обязали прекратить попытки конфисковать самолеты ГТЛК - РИА Новости, 01.11.2025
03:26 01.11.2025 (обновлено: 11:01 01.11.2025)
Ирландских юристов обязали прекратить попытки конфисковать самолеты ГТЛК
Ирландских юристов обязали прекратить попытки конфисковать самолеты ГТЛК
Ирландских юристов обязали прекратить попытки конфисковать самолеты ГТЛК
Суд в Москве обязал ирландских юристов отозвать свои претензии к Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), 37 самолетов которой они хотят... РИА Новости, 01.11.2025
ирландия
москва
дели
индира ганди
гтлк
airbus
аэрофлот
ирландия
москва
дели
ирландия, москва, дели, индира ганди, гтлк, airbus, аэрофлот
Ирландия, Москва, Дели, Индира Ганди, ГТЛК, Airbus, Аэрофлот
Ирландских юристов обязали прекратить попытки конфисковать самолеты ГТЛК

Суд обязал ирландских юристов прекратить попытки конфисковать самолеты ГТЛК

© РИА Новости / Максим Блинов
Самолеты авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот"
Самолеты авиакомпаний Россия и Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолеты авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Суд в Москве обязал ирландских юристов отозвать свои претензии к Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), 37 самолетов которой они хотят конфисковать, сказано в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
На зарегистрированных в Ирландии дочерних компаниях ГТЛК числились 37 самолетов Airbus, Boeing и Bombardier различных модификаций, которые эксплуатировались российскими авиакомпаниями ПАО "Аэрофлот", АО "АТК Ямал", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Авиакомпания "Сибирь" и АО "Авиакомпания "Аврора", указано в материалах дела.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Планы Канады по передаче российского Ан-124 Киеву неприемлемы, заявил посол
00:36
Весной 2022 года активы ирландских дочерних компаний ГТЛК были заморожены, любое движение денежных средств запрещено, а их деятельность остановлена. В итоге они не смогли застраховать самолеты и ГТЛК вернула их себе в соответствии с договором лизинга.
Однако Высокий суд Ирландии принял решение о ликвидации дочерних компаний ГТЛК и назначил ирландских солиситоров Дамьена Муррана и Джулиана Морони их совместными ликвидаторами. Как указано в материалах, суд решил, что самолеты принадлежат дочерним компаниям и они могут их продать для окончания процедуры ликвидации.
Ирландские юристы направили в Международный аэропорт имени Индиры Ганди письмо, в котором говорилось, что ряд самолетов совершает регулярные рейсы между Москвой и Дели, и потребовали от аэропорта задержать самолеты и передать их ликвидаторам.
На Украине национализировали два самолета "Ростеха"
17 мая 2024, 14:26
На Украине национализировали два самолета "Ростеха"
17 мая 2024, 14:26
Всего они разослали 52 письма в аэропорты Дубая, Пхукета, Минска, Стамбула, Самарканда и других городов и потребовали отдать им самолеты.
В итоге ГТЛК пришлось обратиться в суд за защитой своих прав, иск был удовлетворен.
"Обязать каждого из ответчиков отозвать следующие письма посредством направления писем тем же адресатам с констатацией факта отсутствия каких-либо претензий к Акционерному обществу "Государственная транспортная лизинговая компания", — сказано в решении суда.
ГТЛК находится в федеральной собственности под управлением Минтранса и Минфина России. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.
МИД Швеции хочет оплатить активами России поставки истребителей Украине
29 октября, 17:12
МИД Швеции хочет оплатить активами России поставки истребителей Украине
29 октября, 17:12
 
Ирландия Москва Дели Индира Ганди ГТЛК Airbus Аэрофлот
 
 
