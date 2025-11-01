Рейтинг@Mail.ru
Вулин прокомментировал отмену санкций США против Додика
07:46 01.11.2025
Вулин прокомментировал отмену санкций США против Додика
Вулин прокомментировал отмену санкций США против Додика
Отмена санкций США против президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика показывает их политизированность, заявил в интервью РИА...
2025-11-01T07:46:00+03:00
2025-11-01T07:46:00+03:00
в мире
сша
россия
республика сербская
александр вулин
милорад додик
государственный департамент сша
сша
россия
республика сербская
В мире, США, Россия, Республика Сербская, Александр Вулин, Милорад Додик, Государственный департамент США
Вулин прокомментировал отмену санкций США против Додика

Вулин: отмена санкций США против Додика показывает их политизированность

БЕЛГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Отмена санкций США против президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика показывает их политизированность, заявил в интервью РИА Новости сенатор РС БиГ Александр Вулин.
Минфин США сообщил в среду, что Штаты вывели из-под санкций лидера правящего в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) "Союза независимых социал-демократов" Милорада Додика и членов его семьи - сына Игора и дочь Горицу. США дважды сообщали о введении санкций в отношении лидера боснийских сербов – в 2017 и 2022 годах.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Вулин оценил возможность госпереворота в годовщину трагедии в Нови-Саде
02:50
"То, что США отозвали санкции в отношении Додика, показало, насколько эти санкции на самом деле лишь средство политического давления, личного давления на людей и ничто другое. Вы не может до вчерашнего дня быть "преступником, тем кто разрушает Боснию и Герцеговину, обогащается, разграбляет", а на следующий день нет ничего, все хорошо", - сказал Вулин.
Он напомнил, что с 2023 года находится под санкциями США из-за связей с Россией, американская сторона также называет его "торговцем оружием и наркодилером".
"Тогда возникает законный вопрос – почему меня не задержите, если это так. Как мы знаем, США считают, что имеют юрисдикцию надо всеми, и не признают ничьи законы и могут меня задержать, где захотят. Но как вы думаете, сняли бы они санкции с меня, если бы я повернул против России и начал публично выступать против РФ и активно участвовать в борьбе с "российским зловредным влиянием"? Они бы их отменили уже завтра", - уверен бывший вице-премьер Сербии.
При этом он подчеркнул, что не сделает ничего "в ущерб своим убеждениям, морали и во вред Сербии, Республике Сербской и России".
Вулин отметил, что он единственный, кто остался под санкциями в Республике Сербской после последнего решения США.
"И это делает мне большую честь", - добавил он.
Санкции США были сняты с более чем 30 физических и юридических лиц в РС БиГ. Госдеп США в августе 2023 года сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербского народа Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича.
Причиной было указано принятие 27 июня 2023 года парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находился под санкциями США, в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
ЕС хочет через Сербию нанести удар по России, заявил Вулин
04:49
 
