Вулин прокомментировал отмену санкций США против Додика

БЕЛГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Отмена санкций США против президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика показывает их политизированность, заявил в интервью РИА Новости сенатор РС БиГ Александр Вулин.

Минфин США сообщил в среду, что Штаты вывели из-под санкций лидера правящего в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) "Союза независимых социал-демократов" Милорада Додика и членов его семьи - сына Игора и дочь Горицу. США дважды сообщали о введении санкций в отношении лидера боснийских сербов – в 2017 и 2022 годах.

"То, что США отозвали санкции в отношении Додика, показало, насколько эти санкции на самом деле лишь средство политического давления, личного давления на людей и ничто другое. Вы не может до вчерашнего дня быть "преступником, тем кто разрушает Боснию и Герцеговину, обогащается, разграбляет", а на следующий день нет ничего, все хорошо", - сказал Вулин

Он напомнил, что с 2023 года находится под санкциями США из-за связей с Россией , американская сторона также называет его "торговцем оружием и наркодилером".

"Тогда возникает законный вопрос – почему меня не задержите, если это так. Как мы знаем, США считают, что имеют юрисдикцию надо всеми, и не признают ничьи законы и могут меня задержать, где захотят. Но как вы думаете, сняли бы они санкции с меня, если бы я повернул против России и начал публично выступать против РФ и активно участвовать в борьбе с "российским зловредным влиянием"? Они бы их отменили уже завтра", - уверен бывший вице-премьер Сербии

При этом он подчеркнул, что не сделает ничего "в ущерб своим убеждениям, морали и во вред Сербии, Республике Сербской и России".

Вулин отметил, что он единственный, кто остался под санкциями в Республике Сербской после последнего решения США.

"И это делает мне большую честь", - добавил он.

Санкции США были сняты с более чем 30 физических и юридических лиц в РС БиГ. Госдеп США в августе 2023 года сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербского народа Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича.