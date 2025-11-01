https://ria.ru/20251101/vulin-2052241678.html
Вулин прокомментировал слова Трампа про ядерные испытания
Вулин прокомментировал слова Трампа про ядерные испытания - РИА Новости, 01.11.2025
Вулин прокомментировал слова Трампа про ядерные испытания
Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин, комментируя в интервью РИА Новости слова президента США Дональда Трампа про ядерные испытания, сказал, что пугать... РИА Новости, 01.11.2025
Вулин: Трамп поступил не особенно мудро, пугая Россию ядерным оружием
БЕЛГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин, комментируя в интервью РИА Новости слова президента США Дональда Трампа про ядерные испытания, сказал, что пугать Россию ядерным оружием опасно.
"То, что делает Трамп
– это попытка показать, что Америка
все еще суперсила и что может угрожать всему миру ядерной катастрофой. Мы знали это и ранее, не надо было ради этого проводить учения, мог бы этого и не делать. Но пугать Россию
ядерным оружием не особенно мудро, потому что получить российский ответ с российским ядерным потенциалом - это бы, вероятно, стало концом цивилизации", - сказал Вулин
, который ранее последовательно возглавлял МО, МВД и Агентство Безопасности и информации (контрразведку) Сербии
.
В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
после заявлений американского лидера подчеркнул, что текущий мораторий на испытания ядерного оружия действует.
Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, указал, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.