01.11.2025
06:48 01.11.2025
Вулин прокомментировал слова Трампа про ядерные испытания
Вулин прокомментировал слова Трампа про ядерные испытания
2025-11-01T06:48:00+03:00
2025-11-01T06:48:00+03:00
в мире
россия
сербия
сша
дональд трамп
александр вулин
дмитрий песков
Вулин прокомментировал слова Трампа про ядерные испытания

БЕЛГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин, комментируя в интервью РИА Новости слова президента США Дональда Трампа про ядерные испытания, сказал, что пугать Россию ядерным оружием опасно.
"То, что делает Трамп – это попытка показать, что Америка все еще суперсила и что может угрожать всему миру ядерной катастрофой. Мы знали это и ранее, не надо было ради этого проводить учения, мог бы этого и не делать. Но пугать Россию ядерным оружием не особенно мудро, потому что получить российский ответ с российским ядерным потенциалом - это бы, вероятно, стало концом цивилизации", - сказал Вулин, который ранее последовательно возглавлял МО, МВД и Агентство Безопасности и информации (контрразведку) Сербии.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений американского лидера подчеркнул, что текущий мораторий на испытания ядерного оружия действует.
Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, указал, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В миреРоссияСербияСШАДональд ТрампАлександр ВулинДмитрий Песков
 
 
