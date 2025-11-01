Вулин прокомментировал слова Трампа про ядерные испытания

БЕЛГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин, комментируя в интервью РИА Новости слова президента США Дональда Трампа про ядерные испытания, сказал, что пугать Россию ядерным оружием опасно.

В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.