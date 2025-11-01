ЕС хочет через Сербию нанести удар по России, заявил Вулин

БЕЛГРАД, 1 ноя – РИА Новости. ЕС презирает Сербию и хочет через нее нанести удар по России, заявил в интервью РИА Новости бывший вице-премьер Сербии, основатель партии "Движение социалистов", председатель наблюдательного совета "Србиягаз" и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин.