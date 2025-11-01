Рейтинг@Mail.ru
ЕС хочет через Сербию нанести удар по России, заявил Вулин - РИА Новости, 01.11.2025
04:49 01.11.2025
ЕС хочет через Сербию нанести удар по России, заявил Вулин
в мире
сербия
россия
александр вулин
евросоюз
российское историческое общество
сербия
россия
в мире, сербия, россия, александр вулин, евросоюз, российское историческое общество
В мире, Сербия, Россия, Александр Вулин, Евросоюз, Российское историческое общество
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Александр Вулин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 1 ноя – РИА Новости. ЕС презирает Сербию и хочет через нее нанести удар по России, заявил в интервью РИА Новости бывший вице-премьер Сербии, основатель партии "Движение социалистов", председатель наблюдательного совета "Србиягаз" и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин.
"Вы видите, насколько ЕС не интересует Сербия, насколько нас презирают, испытывают некое отвращение к нам. Они требуют от нас, чтобы мы ввели санкции против РФ, зная, что это не нанесло бы никакого экономического ущерба России, ничего не значило бы для России. Они знают, что это бы уничтожило сербскую экономику, вызвало бы сильный раскол в сербском обществе, но желают, чтобы это произошло, потому что нанесло бы России психологический ущерб", - сказал бывший вице-премьер Сербии.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Отношение Сербии к ЕС не может быть прежним, отметил Вулин
В миреСербияРоссияАлександр ВулинЕвросоюзРоссийское историческое общество
 
 
