Рейтинг@Mail.ru
Отношение Сербии к ЕС не может быть прежним, отметил Вулин - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:04 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/vulin-2052234182.html
Отношение Сербии к ЕС не может быть прежним, отметил Вулин
Отношение Сербии к ЕС не может быть прежним, отметил Вулин - РИА Новости, 01.11.2025
Отношение Сербии к ЕС не может быть прежним, отметил Вулин
По итогам года протестов студентов и сторонников оппозиции отношение Сербии к ЕС уже не может быть прежним, заявил в интервью РИА Новости основатель партии... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T04:04:00+03:00
2025-11-01T04:04:00+03:00
в мире
сербия
александр вулин
евросоюз
российское историческое общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006971227_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_eddf23b264550f8de572829743e70036.jpg
https://ria.ru/20251101/gosperevorot-2052231076.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006971227_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_398af0084d939ad34618e0850b357e81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, александр вулин, евросоюз, российское историческое общество
В мире, Сербия, Александр Вулин, Евросоюз, Российское историческое общество
Отношение Сербии к ЕС не может быть прежним, отметил Вулин

Вулин: по итогам года протестов отношение Сербии к ЕС уже не может быть прежним

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Александр Вулин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 1 ноя – РИА Новости. По итогам года протестов студентов и сторонников оппозиции отношение Сербии к ЕС уже не может быть прежним, заявил в интервью РИА Новости основатель партии "Движение социалистов", председатель наблюдательного совета "Србиягаз" и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин.
"Евросоюз активно работает против Сербии, и службы безопасности стран-членов ЕС, не всех, но главных, активно работают над подстреканием "цветной революции" и свержением нынешних властей Сербии... Считаю, что после прошедшего года ничего уже не может быть по-прежнему. Не может быть и наше отношение к ЕС прежним", - сказал бывший замглавы правительства Сербии.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Вулин оценил возможность госпереворота в годовщину трагедии в Нови-Саде
02:50
 
В миреСербияАлександр ВулинЕвросоюзРоссийское историческое общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала