Рейтинг@Mail.ru
Мир оказался на пороге ядерной войны, заявил Вулин - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:02 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/vulin-2052225502.html
Мир оказался на пороге ядерной войны, заявил Вулин
Мир оказался на пороге ядерной войны, заявил Вулин - РИА Новости, 01.11.2025
Мир оказался на пороге ядерной войны, заявил Вулин
Третья мировая война давно идет, сейчас мир оказался на пороге ядерной войны, заявил в интервью РИА Новости основатель партии "Движение социалистов",... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T01:02:00+03:00
2025-11-01T01:02:00+03:00
в мире
германия
сербия
александр вулин
российское историческое общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006971523_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_7aa63b4df85466fc74daeb79b82ed701.jpg
https://ria.ru/20251022/vulin-2049939872.html
германия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006971523_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3a1118bb454e0799c7fab6c950cead41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сербия, александр вулин, российское историческое общество
В мире, Германия, Сербия, Александр Вулин, Российское историческое общество
Мир оказался на пороге ядерной войны, заявил Вулин

Вулин: мир оказался на пороге ядерной войны

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Александр Вулин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Третья мировая война давно идет, сейчас мир оказался на пороге ядерной войны, заявил в интервью РИА Новости основатель партии "Движение социалистов", председатель наблюдательного совета "Србиягаз" и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин.
"Третья мировая война началась в момент объединения Германии и когда началась ревизия итогов Второй мировой войны. Политика Запада довела нас до края ядерной войны, не Третьей мировой, которая давно идет, а ядерной. Поэтому должно быть быстро достигнуто соглашение, быстро признано, что однополярный мир умер, и что должен быть заключен новый договор, который нам будет гарантировать хотя бы 50 лет мирной жизни или хотя бы жизни без крупных войн", - заявил бывший вице-премьер Сербии.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Вулин сравнил резолюцию ЕП по Сербии с ультиматумом Австро-Венгрии
22 октября, 21:33
 
В миреГерманияСербияАлександр ВулинРоссийское историческое общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала