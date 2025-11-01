Глава совета резервистов ВСУ выступил за обучение женщин военному делу

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко выступил за обучение женщин военному делу наравне с мужчинами из-за особенностей военного устава Украины.
По его словам, военный устав не разделяет солдат по половому признаку.
"Он (устав - ред.) лишь регламентирует взаимодействие военных и ответственность за нарушение правил... Поэтому следует действовать по уставу, чтобы избежать разного рода гендерных конфликтов", - заявил Тимочко в интервью украинскому телеканалу Kyiv24. Видео интервью опубликовано в соцсети X телеканала.
Тимочко также подчеркнул, что для женщин следует создать дополнительные условия для комфортной службы в ВСУ.
В октябре Тимочко в интервью украинскому изданию "Телеграф" выступал за то, чтобы больше женщин на Украине служили в армии.
Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в середине октября 2024 года заявил, что украинские власти в будущем могут начать мобилизовывать женщин. Ранее украинское правительство внесло в Верховную раду законопроект, в котором предлагает ставить на военный учет женщин, пожелавших пройти базовую военную службу, которая в стране введена вместо срочной.