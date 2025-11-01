Российские военные рассказали о попытках ВСУ деблокировать Красноармейск

"Они пытаются незаметно подобраться к местам дислокации российских военнослужащих в городе. Перемещения групп украинских военных обнаруживают с помощью БПЛА и по выявленным целям наносят удар" - сообщил "Лютый".

"В небе постоянно дежурят наши БПЛА, и как только мы начинаем по ним работать, они начинают кричать от ран на весь квартал. Что удивительно, кричат они на иностранных языках. Скорее всего, пробиться в город пытаются подразделения "Иностранного легиона", где большую часть наемников составляют европейцы" - сообщил "Лютый".