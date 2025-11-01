Рейтинг@Mail.ru
Российские военные рассказали о попытках ВСУ деблокировать Красноармейск - РИА Новости, 01.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:32 01.11.2025 (обновлено: 17:37 01.11.2025)
Российские военные рассказали о попытках ВСУ деблокировать Красноармейск
Российские военные рассказали о попытках ВСУ деблокировать Красноармейск
Российские военные рассказали о попытках ВСУ деблокировать Красноармейск

Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
СЕЛИДОВО, 1 ноя - РИА Новости. Украинское командование использует иностранных наемников для того, чтобы деблокировать находящихся в Красноармейске (украинское название Покровск) военнослужащих ВСУ, рассказал корреспонденту РИА Новости разведчик группировки войск "Центр" с позывным "Лютый".
"Они пытаются незаметно подобраться к местам дислокации российских военнослужащих в городе. Перемещения групп украинских военных обнаруживают с помощью БПЛА и по выявленным целям наносят удар" - сообщил "Лютый".
Разведчик добавил, что украинские военнослужащие и наемники пытаются воспользоваться темным временем суток и для передвижения используют приборы ночного видения и тепловизионные прицелы.
"В небе постоянно дежурят наши БПЛА, и как только мы начинаем по ним работать, они начинают кричать от ран на весь квартал. Что удивительно, кричат они на иностранных языках. Скорее всего, пробиться в город пытаются подразделения "Иностранного легиона", где большую часть наемников составляют европейцы" - сообщил "Лютый".
Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
Командиров ВСУ будут заочно судить за удар по пляжу в Курске
