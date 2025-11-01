Рейтинг@Mail.ru
ВСУ почти полностью потеряли бригаду и полк в штурмах в Сумской области - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 01.11.2025 (обновлено: 08:30 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/vsu-2052240792.html
ВСУ почти полностью потеряли бригаду и полк в штурмах в Сумской области
ВСУ почти полностью потеряли бригаду и полк в штурмах в Сумской области - РИА Новости, 01.11.2025
ВСУ почти полностью потеряли бригаду и полк в штурмах в Сумской области
ВСУ почти полностью потеряли 71-ю бригаду и 225-й полк в лобовых атаках в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T06:34:00+03:00
2025-11-01T08:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сумская область
украина
владимир путин
курская область
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg
https://ria.ru/20251101/plennyy-2052234855.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
украина
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8bf4fb19d51402f35cd8c4d954af2673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, сумская область, украина, владимир путин, курская область, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Украина, Владимир Путин, Курская область, В мире, Россия
ВСУ почти полностью потеряли бригаду и полк в штурмах в Сумской области

ВСУ почти полностью потеряли 71-ю бригаду и 225-й полк в Сумской области

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. ВСУ почти полностью потеряли 71-ю бригаду и 225-й полк в лобовых атаках в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ в "мясных" штурмах практически полностью сточило подразделения 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка", — сказал собеседник агентства.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Пленный ВСУ помог бойцам ВС России зайти на позиции в Сумской области
04:27
По его словам, сейчас доукомплектование украинских штурмовиков происходит за счет личного состава 68-го отдельного стрелкового батальона.
Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. Как заявил Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
У России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта, отметил президент.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСумская областьУкраинаВладимир ПутинКурская областьВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала