ВСУ имеют мало опыта стрелкового боя, рассказал боец

"Наверное, нет у них опыта стрелкового, мало тренируются или просто люди идут за деньгами. Поэтому, когда начинается штурм, и они понимают, что штурм лесополки идет, кто попал, тот попал под штурм, те там остались, кто успел - убежали, либо в плен сдаются", — сказал "Петруха" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.