ВСУ имеют мало опыта стрелкового боя, рассказал боец
ВСУ имеют мало опыта стрелкового боя, рассказал боец
2025-11-01T05:15:00+03:00
запорожская область
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие не обладают большим опытом стрелкового боя, поэтому либо бегут, либо сдаются в плен, рассказал российский стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Петруха", участвовавший в освобождении Красногорского в Запорожской области.
Об освобождении Красногорского Минобороны РФ
сообщило 30 октября.
"Наверное, нет у них опыта стрелкового, мало тренируются или просто люди идут за деньгами. Поэтому, когда начинается штурм, и они понимают, что штурм лесополки идет, кто попал, тот попал под штурм, те там остались, кто успел - убежали, либо в плен сдаются", — сказал "Петруха" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
По его словам, пленные военнослужащие ВСУ
рассказывают, что их отловили сотрудники военкомата, и что они находились на позициях из страха быть расстрелянными, если пойдут обратно. Некоторые же пытаются уверять, что работают сторожами или поварами, и даже не знали, что были доставлены на позиции.