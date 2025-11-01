Рейтинг@Mail.ru
ВСУ имеют мало опыта стрелкового боя, рассказал боец - РИА Новости, 01.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 01.11.2025
ВСУ имеют мало опыта стрелкового боя, рассказал боец
ВСУ имеют мало опыта стрелкового боя, рассказал боец - РИА Новости, 01.11.2025
ВСУ имеют мало опыта стрелкового боя, рассказал боец
Украинские военнослужащие не обладают большим опытом стрелкового боя, поэтому либо бегут, либо сдаются в плен, рассказал российский стрелок группировки войск... РИА Новости, 01.11.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ имеют мало опыта стрелкового боя, рассказал боец

ВСУ имеют мало опыта стрелкового боя, паникуют, бросают позиции

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие не обладают большим опытом стрелкового боя, поэтому либо бегут, либо сдаются в плен, рассказал российский стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Петруха", участвовавший в освобождении Красногорского в Запорожской области.
Об освобождении Красногорского Минобороны РФ сообщило 30 октября.
"Наверное, нет у них опыта стрелкового, мало тренируются или просто люди идут за деньгами. Поэтому, когда начинается штурм, и они понимают, что штурм лесополки идет, кто попал, тот попал под штурм, те там остались, кто успел - убежали, либо в плен сдаются", — сказал "Петруха" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
По его словам, пленные военнослужащие ВСУ рассказывают, что их отловили сотрудники военкомата, и что они находились на позициях из страха быть расстрелянными, если пойдут обратно. Некоторые же пытаются уверять, что работают сторожами или поварами, и даже не знали, что были доставлены на позиции.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Пленный ВСУ помог бойцам ВС России зайти на позиции в Сумской области
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
