Врач предупредил об опасности подогрева сиденья в машине для мужчин

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Подогрев сиденья в машине противопоказан мужчинам, он может сказаться на качестве спермы и привести к обострению хронических заболеваний, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин.
По его словам, подогрев в машине — это хорошая опция, но у нее есть определенные проблемы.
"Если мы говорим про мужчин, вот эта история для них противопоказана. Дело в том, что яички находятся вне организма, и если злоупотреблять всевозможными согревающими матами либо подогревающими элементами, то мы попадаем в ситуацию, когда, к сожалению, это может сказаться на качестве спермы и на сперматогенезе. То есть ухудшается состояние, потому что мы перегреваем", — сказал Кондрахин.
Он отметил, что данную опцию нужно использовать для того, чтобы согреть органы малого таза, поясницу и, соответственно, помочь людям не заболеть.
"А также надо сказать, что возможны так называемые проблемы с геморроем. Если мы нагреваем, увеличиваем кровообращение, это тоже может увеличить кровообращение в геморроидальных узлах и вызвать обострение. Кроме того, если у кого-то хронический пиелонефрит или какие-то заболевания почек, это тоже может сказаться отрицательно, потому что инфекция любит тепло. Она может очень сильно активироваться. То же самое, если мы говорим про простатиты и мочевой пузырь", — добавил врач.
Он рекомендовал не злоупотреблять данной опцией. Необходимо делать это коротким курсом: согреться, выключить подогрев и ехать дальше без него.
