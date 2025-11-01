Врач предупредил об опасности подогрева сиденья в машине для мужчин

"А также надо сказать, что возможны так называемые проблемы с геморроем. Если мы нагреваем, увеличиваем кровообращение, это тоже может увеличить кровообращение в геморроидальных узлах и вызвать обострение. Кроме того, если у кого-то хронический пиелонефрит или какие-то заболевания почек, это тоже может сказаться отрицательно, потому что инфекция любит тепло. Она может очень сильно активироваться. То же самое, если мы говорим про простатиты и мочевой пузырь", — добавил врач.