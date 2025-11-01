Рейтинг@Mail.ru
Володин перечислил законы, вступающие в силу в ноябре - РИА Новости, 01.11.2025
10:12 01.11.2025 (обновлено: 14:34 01.11.2025)
Володин перечислил законы, вступающие в силу в ноябре
Володин перечислил законы, вступающие в силу в ноябре - РИА Новости, 01.11.2025
Володин перечислил законы, вступающие в силу в ноябре
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в ноябре. РИА Новости, 01.11.2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
россия, москва, московская область (подмосковье), вячеслав володин, госдума рф, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Вячеслав Володин, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Володин перечислил законы, вступающие в силу в ноябре

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в ноябре.
"Привлечение к ответственности скрывшихся за рубежом преступников. Генпрокуратура РФ наделяется правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности российских граждан, совершивших преступления и скрывающихся за рубежом. Цель закона — обеспечение неотвратимости наказания", — написал он в канале на платформе МАХ.
Бутылки с пальмовым маслом на прилавке магазина - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Володин призвал запретить пальмовое масло в детских продуктах
16 октября, 13:11

Другие нововведения

  • Вводятся штрафы за неустраненные нарушения при подготовке к отопительному сезону: для юридических лиц — до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — до десяти тысяч;
  • В силу вступил закон об ужесточении ответственности иноагентов. Им будет грозить до двух лет лишения свободы, если они уже нарушали порядок деятельности или у них имеется судимость за это преступление.
  • Усилится контроль за мигрантами. В Москве и Московской области в рамках эксперимента закончился период постановки иностранных граждан на учет.
  • Наследников начнут своевременно информировать о кредитных обязательствах наследодателя. У нотариусов будет три рабочих дня после открытия дела, чтобы запросить сведения о непогашенных кредитах и микрозаймах умершего, и еще три, чтобы передать их наследникам.
  • Операторы больше не вправе обслуживать непроверенные абонентские номера. Это в том числе касается количества сим-карт.
  • Членов семей участников СВО освободили от уплаты государственной пошлины при подаче в суд заявлений о реализации права на пенсионное обеспечение по потере кормильца.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Володин призвал перечислять пенсии иноагентов на спецсчета
29 октября, 13:55
 
