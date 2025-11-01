https://ria.ru/20251101/voennye-2052350232.html
Украинские военные, окруженные в Красноармейске, начали сдаваться в плен
Украинские военные, окруженные в Красноармейске, начали сдаваться в плен
2025-11-01T16:09:00+03:00
2025-11-01T16:09:00+03:00
2025-11-01T17:24:00+03:00
Станислав Ткаченко о том, как сдался в плен
"Предлагаю всем сдаться, тогда останетесь живые. Если нет, тогда умрёте".
Украинские военные, окруженные в Красноармейске в ДНР, начали сдаваться в плен.
Минобороны опубликовало признания двух военнослужащих - Вячеслава Кревенко и Станислава Ткаченко. Они рассказали о тяжёлых условиях в окружении, безразличии командования и причинах, по которым решили сдаться.
2025-11-01T16:09
PT1M59S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970332_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a01c1455a39c912b5001578415140e6.jpg
Вячеслав Кревенко об обстановке в окружении
"Предлагаю всем сдаться, тогда останетесь живые. Если нет, тогда умрёте".
Украинские военные, окруженные в Красноармейске в ДНР, начали сдаваться в плен.
Минобороны опубликовало признания двух военнослужащих - Вячеслава Кревенко и Станислава Ткаченко. Они рассказали о тяжёлых условиях в окружении, безразличии командования и причинах, по которым решили сдаться.
2025-11-01T16:09
PT3M08S
Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские военные, окруженные в Красноармейске, начали сдаваться в плен
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украинские военные, окруженные в Красноармейске в ДНР, начали сдаваться в плен.
Минобороны опубликовало признания двух украинских военнослужащих — Вячеслава Кревенко и Станислава Ткаченко.
Владимир Путин в среду встретился с ранеными бойцами СВО в Центральном военном госпитале в Москве, где сообщил об окружении противника российскими военными в районах Купянска в Харьковской области и Красноармейска в ДНР.
Военнослужащие не пробовали прорваться к своим, понимая, что "это самоубийство". Ткаченко рассказал о тяжелых условиях в окружении, безразличии украинского командования и причинах, по которым они решили сдаться.
«
"Нам командование обещало, что все будет хорошо. Но картина была четкой. Ничего этого не будет. Из окружения никуда не деться", — констатировал он.
При этом украинское командование не забирало раненых из Красноармейска
. Кревенко же предложил всем последовать его примеру.
«
"Я не вижу смысла сопротивляться или драться. Предлагаю всем сдаться, тогда останетесь живые. Если нет, тогда умрете. Вот и все. Все очень просто. Уже нет сил — ни моральных, ни физических. Не могу ничего уже", — сказал военнопленный.
Ранее в субботу Минобороны сообщило, что подразделения группировки "Центр" пресекли попытку высадки десанта Сил специальных операций ГУР около одного километра северо-западнее окраины Красноармейска. Всего уничтожили 11 человек.
Российские бойцы продолжают ликвидацию боевиков в районе железнодорожного вокзала в самом городе, а также завершают зачистку населенных пунктов Гнатовка и Рог.
Кроме того, армия сорвала семь атак групп ВСУ
, пытавшихся выйти из окружения со стороны Гришино.
Гришино расположено в нескольких километрах к северо-западу от Красноармейска. В районе этого города и соседнего Димитрова окружили около 5,5 тысячи украинских военных.
Российские войска продолжают сжимать ВСУ в кольцо окружения с востока, расширив зону контроля в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров.
Путин в четверг поручил Минобороны обеспечить проезд представителей иностранных СМИ в районы блокировки украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Посетить их могут в том числе украинские журналисты. Командование готово при необходимости прекратить боевые действия в этих районах на пять-шесть часов, обеспечив коридоры беспрепятственного въезда и выезда группами.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части. Сама река служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение города даст возможность форсировать Оскол и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.
Красноармейск (украинское название — Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: через этот город проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Также он играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
Российский президент призвал политическое руководство Украины
принять решение о судьбе своих граждан, которые находятся в окружении.