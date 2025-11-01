Москва отреагирует на изменения визовой политики БиГ, заявили в посольстве

"Босния и Герцеговина обладает суверенным правом определять свои внешнеполитические приоритеты в соответствии с действующей здесь системой согласования позиций между тремя равными государствообразующими народами и двумя энтитетами. Внимательно следим за ситуацией на этом направлении и, естественно, в случае радикальных изменений будем соответствующим образом реагировать", - сказали в диппредставительстве.