Посольство России призвало Sabah опровергнуть статью о вилле в Стамбуле

СТАМБУЛ, 1 ноя – РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре призвало турецкую газету Sabah опубликовать опровержение статьи о том, что суд в Стамбуле якобы присудил виллу на берегу Босфора наследникам дипломата царской России Николая Свечина, факты в статье искажены, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

"Обратили внимание на публикацию в турецкой газете Sabah от 1 ноября, в которой говорится о том, что турецкий суд якобы присудил так называемую виллу "Тарабья" - принадлежащий Российской Федерации объект недвижимости в Стамбуле - потомкам Николая Свечина. Заявляем, что упоминаемые в данной статье факты намеренно искажены и не имеют ничего общего с действительностью. Соответствующее дело продолжает находиться на рассмотрении судебных органов Турции, окончательное решение не вынесено", - сообщили в посольстве.