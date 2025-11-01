Посольство России призвало Sabah опровергнуть статью о вилле в Стамбуле

СТАМБУЛ, 1 ноя – РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре призвало турецкую газету Sabah опубликовать опровержение статьи о том, что суд в Стамбуле якобы присудил виллу на берегу Босфора наследникам дипломата царской России Николая Свечина, факты в статье искажены, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Газета Sabah сообщила в субботу, что суд в Стамбуле спустя 21 год разбирательств присудил виллу на берегу Босфора проживающим во Франции наследникам дипломата царской России Николая Свечина, якобы отказав в передаче здания и участка РФ, минфину Турции и Генеральному управлению вакфов в стране. В 2022 году стоимость здания оценивалась в 300 миллионов турецких лир (почти 17 миллионов долларов). Сейчас стоимость виллы вместе с участком на десять гектаров оценивается в 1,5 миллиарда лир (более 35 миллионов долларов), отметила газета.
"Обратили внимание на публикацию в турецкой газете Sabah от 1 ноября, в которой говорится о том, что турецкий суд якобы присудил так называемую виллу "Тарабья" - принадлежащий Российской Федерации объект недвижимости в Стамбуле - потомкам Николая Свечина. Заявляем, что упоминаемые в данной статье факты намеренно искажены и не имеют ничего общего с действительностью. Соответствующее дело продолжает находиться на рассмотрении судебных органов Турции, окончательное решение не вынесено", - сообщили в посольстве.
Посольство официально предложило газете опубликовать необходимые исправления и опровержения.
"Адвокат Селим Сарыибрагимоглу, который представляет российскую сторону в данном деле, направил в редакцию Sabah, а также руководству издания исчерпывающие сведения об этой тяжбе. В соответствии со статьями 14 и 15 Закона о печати Турецкой Республики № 5187 руководству газеты Sabah официально предложено опубликовать необходимые исправления и опровержения", - подчеркнули дипломаты.
Издание отмечало, что сотрудник посольства Российской империи Свечин в 1868 году приобрел у французской семьи виллу с участком в элитном ныне районе Тарабья. Дипломат скончался в 1903 году в Стамбуле и был похоронен в Ницце.