https://ria.ru/20251101/vens-2052233038.html
Вэнс шутливо напомнил о перепалке с Зеленским
Вэнс шутливо напомнил о перепалке с Зеленским - РИА Новости, 01.11.2025
Вэнс шутливо напомнил о перепалке с Зеленским
Вице-президент США Джей Ди Вэнс шутливо напомнил о перепалке с Владимиром Зеленским в поздравлении на Хэллоуин. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T03:39:00+03:00
2025-11-01T03:39:00+03:00
2025-11-01T03:39:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044259770_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f696358b832d8ec3acd75359a85a151.jpg
https://ria.ru/20251029/vens-2051478880.html
https://ria.ru/20251029/garderob-2051517286.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044259770_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_221b5b21a22575efc7475c5fbd261577.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, владимир зеленский, владимир путин
В мире, США, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Вэнс шутливо напомнил о перепалке с Зеленским
Вэнс шутливо напомнил о перепалке с Зеленским в поздравлении на Хэллоуин
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс шутливо напомнил о перепалке с Владимиром Зеленским в поздравлении на Хэллоуин.
Вэнс в интервью газете New York Post в конце октября сказал, что считает перепалку с Зеленским
в Белом доме "самым известным", что он делал. Тогда он обвинил Зеленского в неблагодарности за оказанную США
помощь и призвал его сказать "спасибо".
"Счастливого Хэллоуина всем! Не забудьте говорить спасибо, когда будете выпрашивать сладости (традиция на Хэллоуин - ред.)", - написал Вэнс, прикрепив к сообщению видео, в котором он предстает в кудрявом парике.
Появление в кудрявом парике является отсылкой к мему, который часто используется в сети для высмеивания вице-президента.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина
. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.