Вэнс шутливо напомнил о перепалке с Зеленским - РИА Новости, 01.11.2025
03:39 01.11.2025
Вэнс шутливо напомнил о перепалке с Зеленским
Вице-президент США Джей Ди Вэнс шутливо напомнил о перепалке с Владимиром Зеленским в поздравлении на Хэллоуин. РИА Новости, 01.11.2025
в мире
сша
россия
владимир зеленский
владимир путин
РИА Новости
в мире, сша, россия, владимир зеленский, владимир путин
В мире, США, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс шутливо напомнил о перепалке с Владимиром Зеленским в поздравлении на Хэллоуин.
Вэнс в интервью газете New York Post в конце октября сказал, что считает перепалку с Зеленским в Белом доме "самым известным", что он делал. Тогда он обвинил Зеленского в неблагодарности за оказанную США помощь и призвал его сказать "спасибо".
Вэнс заявил, что полгода назад считал конфликт России и Украины бесконечным
29 октября, 13:40
"Счастливого Хэллоуина всем! Не забудьте говорить спасибо, когда будете выпрашивать сладости (традиция на Хэллоуин - ред.)", - написал Вэнс, прикрепив к сообщению видео, в котором он предстает в кудрявом парике.
Появление в кудрявом парике является отсылкой к мему, который часто используется в сети для высмеивания вице-президента.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
Вэнс и американская журналистка посмеялись над сменой гардероба Зеленского
29 октября, 15:14
 
