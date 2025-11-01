Вэнс шутливо напомнил о перепалке с Зеленским

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс шутливо напомнил о перепалке с Владимиром Зеленским в поздравлении на Хэллоуин.

Вэнс в интервью газете New York Post в конце октября сказал, что считает перепалку с Зеленским в Белом доме "самым известным", что он делал. Тогда он обвинил Зеленского в неблагодарности за оказанную США помощь и призвал его сказать "спасибо".

"Счастливого Хэллоуина всем! Не забудьте говорить спасибо, когда будете выпрашивать сладости (традиция на Хэллоуин - ред.)", - написал Вэнс, прикрепив к сообщению видео, в котором он предстает в кудрявом парике.

Появление в кудрявом парике является отсылкой к мему, который часто используется в сети для высмеивания вице-президента.