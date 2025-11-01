Правительство утвердило новые правила расчета утильсбора на легковые авто

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, они вступят в силу с 1 декабря текущего года, говорится в соответствующем постановлении на сайте официального опубликования правовых актов.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. Nº 1291 "Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним..." …Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2025 года", - говорится в документе.

Как пояснили в Минпромторге РФ , в механизм расчета утилизационного сбора внесен ряд дополнительный показателей. Базовая ставка утильсбора для легковых автомобилей будет формироваться по типу и объему двигателя. При этом мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.

"С целью поддержки тех граждан, которые могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 л.с. уже после публикации проекта нормативно-правового акта с новыми параметрами или столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств, было принято решение о переносе даты вступления в силу новых правил на один месяц. Утвержденные параметры начнут действовать с 1 декабря 2025 года и не затронут тех, кто оплатил утильсбор на иномарку до их вступления в силу", - напомнили в Минпромторге.

Накануне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал в интервью РИА Новости, что льготный коэффициент расчёта утильсбора сохранится на ввоз иномарок для собственных нужд. Также льготный коэффициент сохранится для автомобилей мощностью двигателя до 160 лошадиных сил, что составляет более 80% всего российского автопарка.

Кроме того, по словам первого вице-премьера, правительство не ожидает резких скачков цен на автомобили в России из-за изменения механизма расчета утильсбора с учетом объявленного переноса сроков его вступления в силу до декабря. Также власти не ставят цели "закрыть" рынок с помощью утильсбора и понимают, что отсутствие конкуренции затормозит развитие российских автопроизводителей.