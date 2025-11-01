Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило новые правила расчета утильсбора на легковые авто - РИА Новости, 01.11.2025
16:08 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/utilsbor-2052349460.html
Правительство утвердило новые правила расчета утильсбора на легковые авто
Правительство утвердило новые правила расчета утильсбора на легковые авто - РИА Новости, 01.11.2025
Правительство утвердило новые правила расчета утильсбора на легковые авто
Правительство РФ утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, они вступят в силу с 1 декабря текущего года, говорится в... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T16:08:00+03:00
2025-11-01T16:08:00+03:00
Варвара Скокшина
Новости
Авто, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Правительство утвердило новые правила расчета утильсбора на легковые авто

Новые правила расчета утильсбора на легковушки вступят в силу с 1 декабря

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкПосетительница осматривает автомобиль в автосалоне
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, они вступят в силу с 1 декабря текущего года, говорится в соответствующем постановлении на сайте официального опубликования правовых актов.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. Nº 1291 "Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним..." …Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2025 года", - говорится в документе.
Как пояснили в Минпромторге РФ, в механизм расчета утилизационного сбора внесен ряд дополнительный показателей. Базовая ставка утильсбора для легковых автомобилей будет формироваться по типу и объему двигателя. При этом мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.
"С целью поддержки тех граждан, которые могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 л.с. уже после публикации проекта нормативно-правового акта с новыми параметрами или столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств, было принято решение о переносе даты вступления в силу новых правил на один месяц. Утвержденные параметры начнут действовать с 1 декабря 2025 года и не затронут тех, кто оплатил утильсбор на иномарку до их вступления в силу", - напомнили в Минпромторге.
Накануне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал в интервью РИА Новости, что льготный коэффициент расчёта утильсбора сохранится на ввоз иномарок для собственных нужд. Также льготный коэффициент сохранится для автомобилей мощностью двигателя до 160 лошадиных сил, что составляет более 80% всего российского автопарка.
Кроме того, по словам первого вице-премьера, правительство не ожидает резких скачков цен на автомобили в России из-за изменения механизма расчета утильсбора с учетом объявленного переноса сроков его вступления в силу до декабря. Также власти не ставят цели "закрыть" рынок с помощью утильсбора и понимают, что отсутствие конкуренции затормозит развитие российских автопроизводителей.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
