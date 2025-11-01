Рейтинг@Mail.ru
Россия ввела санкции против премьера Украины Свириденко - РИА Новости, 01.11.2025
22:35 01.11.2025 (обновлено: 23:04 01.11.2025)
Россия ввела санкции против премьера Украины Свириденко
Правительство РФ внесло премьер-министра Украины Юлию Свириденко в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры
© AP Photo / Vadym SarakhanЮлия Свириденко
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Юлия Свириденко. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло премьер-министра Украины Юлию Свириденко в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, соответствующее постановление было опубликовано в субботу.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин внес изменения в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, утвержденный постановлением от 1 ноября 2018 года.
"Дополнить пунктом следующего содержания: Свириденко Юлия Анатольевна (Свириденко Юлія Анатоліївна), дата рождения - 25 декабря 1985 года, место рождения - город Чернигов, Черниговская область, Украинская ССР, СССР", - сообщается в новом постановлении.
Всего санкционный список пополнился 10 фамилиями. В том числе под ограничения попали экс-министр юстиции Украины Денис Малюська, представители секретариата кабмина Украины Татьяна Ковтун и Александр Ильков, правительственный уполномоченный Екатерина Левченко и экс-министр Олег Немчинов.
Под специальными экономическими мерами подразумевается блокировка безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ, запрет на вывод капитала за пределы РФ.
Александр Кубраков - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Россия ввела санкции против советника Минобороны Украины Кубракова
Вчера, 22:32
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
