Россия ввела санкции против премьера Украины Свириденко

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло премьер-министра Украины Юлию Свириденко в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, соответствующее постановление было опубликовано в субботу.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин внес изменения в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, утвержденный постановлением от 1 ноября 2018 года.
"Дополнить пунктом следующего содержания: Свириденко Юлия Анатольевна (Свириденко Юлія Анатоліївна), дата рождения - 25 декабря 1985 года, место рождения - город Чернигов, Черниговская область, Украинская ССР, СССР", - сообщается в новом постановлении.
Всего санкционный список пополнился 10 фамилиями. В том числе под ограничения попали экс-министр юстиции Украины Денис Малюська, представители секретариата кабмина Украины Татьяна Ковтун и Александр Ильков, правительственный уполномоченный Екатерина Левченко и экс-министр Олег Немчинов.
Под специальными экономическими мерами подразумевается блокировка безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ, запрет на вывод капитала за пределы РФ.