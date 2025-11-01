В Сумах после взрывов пропало электричество

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. На севере Украины, в городе Сумы и его окрестностях, после серии взрывов прекратилась подача электроэнергии, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на главу областной администрации Олега Григорова.
«
"Свет отключен в части Сумского района и в самом городе Сумы", — говорится в публикации.
Ранее в субботу украинский телеканал "Общественное" сообщал, что в городе с разницей в несколько минут прогремели два взрыва. К тому времени в Сумской области более двух часов звучал сигнал тревоги.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. Военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18