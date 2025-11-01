Рейтинг@Mail.ru
В Сумах после взрывов пропало электричество - РИА Новости, 01.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:51 01.11.2025 (обновлено: 20:20 01.11.2025)
В Сумах после взрывов пропало электричество
В Сумах после взрывов пропало электричество - РИА Новости, 01.11.2025
В Сумах после взрывов пропало электричество
На севере Украины, в городе Сумы и его окрестностях, после серии взрывов прекратилась подача электроэнергии, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на главу... РИА Новости, 01.11.2025
В Сумах после взрывов пропало электричество

После взрывов в Сумах на севере Украины пропало электричество

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. На севере Украины, в городе Сумы и его окрестностях, после серии взрывов прекратилась подача электроэнергии, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на главу областной администрации Олега Григорова.
«
"Свет отключен в части Сумского района и в самом городе Сумы", — говорится в публикации.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Украинские военные, окруженные в Красноармейске, начали сдаваться в плен
16:09
Ранее в субботу украинский телеканал "Общественное" сообщал, что в городе с разницей в несколько минут прогремели два взрыва. К тому времени в Сумской области более двух часов звучал сигнал тревоги.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. Военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
