В итоговой декларации саммита АТЭС не упоминается украинский кризис - РИА Новости, 01.11.2025
08:43 01.11.2025 (обновлено: 10:35 01.11.2025)
В итоговой декларации саммита АТЭС не упоминается украинский кризис
В итоговой декларации саммита АТЭС не упоминается украинский кризис

Саммит АТЭС в Южной Корее
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Саммит АТЭС в Южной Корее
КЁНЧЖУ (Южная Корея), 1 ноя - РИА Новости. Украинский кризис, как и в последние два года до этого, не упоминается в итоговой декларации саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в южнокорейском Кёнчжу, следует из обнародованного документа.
Украинский кризис также не упоминался в итоговых декларациях саммитов АТЭС в Лиме (Перу) и Сан-Франциско, которые проходили в 2024 и 2023 годах соответственно, при этом Украина упоминалась в декларации 2022 года, принятой в Бангкоке.
Заседание лидеров экономик АТЭС в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Кёнджу
Документы саммита АТЭС отвечают интересам России, заявил посол
В рамках Кёнчжуйской декларации лидеры АТЭС договорились диверсифицировать свои источники энергии, признав важность природного газа и СПГ, а также создавать условия для подтверждения происхождения используемой энергии. Кроме того, стороны признали, что искусственный интеллект (ИИ) фундаментально преобразует экономики по всему миру и призвали к укреплению сотрудничества в этой сфере. Также страны-участницы объединения договорились сотрудничать по вопросам демографии.
Центральное событие недели саммита АТЭС - саммит лидеров - впервые за 20 лет стартовал в пятницу в Южной Корее и продлится до субботы. В этом году на саммите в Кёнчжу присутствуют делегации от всех 21 государств-участников, а также приглашенные лидеры - директор-распорядитель Международного валютного фонда и наследный принц приглашенной страны: Объединенных Арабских Эмиратов. Российскую делегацию возглавил вице-премьер Алексей Оверчук.
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён на саммите АТЭС в Кёнджу. 31 октября 2025
Страны АТЭС приняли инициативу по ИИ, заявил президент Южной Кореи
