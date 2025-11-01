В итоговой декларации саммита АТЭС не упоминается украинский кризис

КЁНЧЖУ (Южная Корея), 1 ноя - РИА Новости. Украинский кризис, как и в последние два года до этого, не упоминается в итоговой декларации саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в южнокорейском Кёнчжу, следует из обнародованного документа.

В рамках Кёнчжуйской декларации лидеры АТЭС договорились диверсифицировать свои источники энергии, признав важность природного газа и СПГ, а также создавать условия для подтверждения происхождения используемой энергии. Кроме того, стороны признали, что искусственный интеллект (ИИ) фундаментально преобразует экономики по всему миру и призвали к укреплению сотрудничества в этой сфере. Также страны-участницы объединения договорились сотрудничать по вопросам демографии.