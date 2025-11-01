В итоговой декларации саммита АТЭС не упоминается украинский кризис

КЁНЧЖУ (Южная Корея), 1 ноя - РИА Новости. Украинский кризис, как и в последние два года до этого, не упоминается в итоговой декларации саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в южнокорейском Кёнчжу, следует из обнародованного документа.
Украинский кризис также не упоминался в итоговых декларациях саммитов АТЭС в Лиме (Перу) и Сан-Франциско, которые проходили в 2024 и 2023 годах соответственно, при этом Украина упоминалась в декларации 2022 года, принятой в Бангкоке.
В рамках Кёнчжуйской декларации лидеры АТЭС договорились диверсифицировать свои источники энергии, признав важность природного газа и СПГ, а также создавать условия для подтверждения происхождения используемой энергии. Кроме того, стороны признали, что искусственный интеллект (ИИ) фундаментально преобразует экономики по всему миру и призвали к укреплению сотрудничества в этой сфере. Также страны-участницы объединения договорились сотрудничать по вопросам демографии.
Центральное событие недели саммита АТЭС - саммит лидеров - впервые за 20 лет стартовал в пятницу в Южной Корее и продлится до субботы. В этом году на саммите в Кёнчжу присутствуют делегации от всех 21 государств-участников, а также приглашенные лидеры - директор-распорядитель Международного валютного фонда и наследный принц приглашенной страны: Объединенных Арабских Эмиратов. Российскую делегацию возглавил вице-премьер Алексей Оверчук.