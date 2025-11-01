Рейтинг@Mail.ru
"Все будет гореть": на Украине забили тревогу из-за случившегося в Киеве - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:20 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/ukraina-2052234556.html
"Все будет гореть": на Украине забили тревогу из-за случившегося в Киеве
"Все будет гореть": на Украине забили тревогу из-за случившегося в Киеве - РИА Новости, 01.11.2025
"Все будет гореть": на Украине забили тревогу из-за случившегося в Киеве
Власти замалчивают реальную ситуацию с энергоснабжением Киева, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T04:20:00+03:00
2025-11-01T04:20:00+03:00
в мире
украина
киев
олег соскин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354280_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_322dd55fabe532f7682d0ea84c5d10a0.jpg
https://ria.ru/20251101/zelenskiy-2052227559.html
https://ria.ru/20251101/ukraina-2052226014.html
https://ria.ru/20251031/ukraina-2052219230.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354280_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_61ea2ddf3db0891e90b40486619766bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, олег соскин
В мире, Украина, Киев, Олег Соскин
"Все будет гореть": на Украине забили тревогу из-за случившегося в Киеве

Соскин: власти замалчивают ситуации с энергоснабжением Киева

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Власти замалчивают реальную ситуацию с энергоснабжением Киева, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Киеве реально уничтожены важные энергообъекты. Почему Кличко об этом не говорит? Почему (Глава киевской городской администрации Тимур. — Прим. Ред.) Ткаченко не рассказывает?" — задался он вопросом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
СМИ узнали о заговоре против Зеленского
01:46
Политолог также призвал жителей украинской столицы позаботится о собственной жизни, потому что, по мнению эксперта, власть заинтересована только в том, чтобы скрыть собственные провальные решения.
"Надо покупать <…> приборы, которые выравнивают напряжение, потому что будет все гореть: и холодильники, и стиральные машины и компьютеры", — предупредил Соскин.
Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
На Украине спрогнозировали рост тарифов на электроэнергию
01:10

Издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя одной из энергокомпаний сообщила, что этой зимой украинцы будут жить по сценарию "4х2": четыре часа без света, два — со светом.

В четверг глава Оболонской администрации украинской столицы Кирилл Фесик заявил, что Киеву понадобится около десяти лет на восстановление поврежденных объектов энергетики. При этом город, как утверждал Фесик, готов к тяжелой ситуации в энергетике: в Оболонском районе развернули 83 "пункта несокрушимости", где жители смогут согреться и зарядить устройства, и еще около 30 резервных с генераторами и запасами топлива.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Хакеры взломали базы данных крупнейших предприятий Украины
Вчера, 23:22
 
В миреУкраинаКиевОлег Соскин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала