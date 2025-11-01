"Все будет гореть": на Украине забили тревогу из-за случившегося в Киеве

Политолог также призвал жителей украинской столицы позаботится о собственной жизни, потому что, по мнению эксперта, власть заинтересована только в том, чтобы скрыть собственные провальные решения.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя одной из энергокомпаний сообщила, что этой зимой украинцы будут жить по сценарию "4х2": четыре часа без света, два — со светом.

В четверг глава Оболонской администрации украинской столицы Кирилл Фесик заявил, что Киеву понадобится около десяти лет на восстановление поврежденных объектов энергетики. При этом город, как утверждал Фесик, готов к тяжелой ситуации в энергетике: в Оболонском районе развернули 83 "пункта несокрушимости", где жители смогут согреться и зарядить устройства, и еще около 30 резервных с генераторами и запасами топлива.