https://ria.ru/20251101/ukraina-2052234556.html
"Все будет гореть": на Украине забили тревогу из-за случившегося в Киеве
"Все будет гореть": на Украине забили тревогу из-за случившегося в Киеве - РИА Новости, 01.11.2025
"Все будет гореть": на Украине забили тревогу из-за случившегося в Киеве
Власти замалчивают реальную ситуацию с энергоснабжением Киева, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T04:20:00+03:00
2025-11-01T04:20:00+03:00
2025-11-01T04:20:00+03:00
в мире
украина
киев
олег соскин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354280_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_322dd55fabe532f7682d0ea84c5d10a0.jpg
https://ria.ru/20251101/zelenskiy-2052227559.html
https://ria.ru/20251101/ukraina-2052226014.html
https://ria.ru/20251031/ukraina-2052219230.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354280_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_61ea2ddf3db0891e90b40486619766bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, олег соскин
В мире, Украина, Киев, Олег Соскин
"Все будет гореть": на Украине забили тревогу из-за случившегося в Киеве
Соскин: власти замалчивают ситуации с энергоснабжением Киева
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Власти замалчивают реальную ситуацию с энергоснабжением Киева, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"В Киеве
реально уничтожены важные энергообъекты. Почему Кличко об этом не говорит? Почему (Глава киевской городской администрации Тимур. — Прим. Ред.) Ткаченко не рассказывает?" — задался он вопросом.
Политолог также призвал жителей украинской столицы позаботится о собственной жизни, потому что, по мнению эксперта, власть заинтересована только в том, чтобы скрыть собственные провальные решения.
"Надо покупать <…> приборы, которые выравнивают напряжение, потому что будет все гореть: и холодильники, и стиральные машины и компьютеры", — предупредил Соскин
.
Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины
, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя одной из энергокомпаний сообщила, что этой зимой украинцы будут жить по сценарию "4х2": четыре часа без света, два — со светом.
В четверг глава Оболонской администрации украинской столицы Кирилл Фесик заявил, что Киеву понадобится около десяти лет на восстановление поврежденных объектов энергетики. При этом город, как утверждал Фесик, готов к тяжелой ситуации в энергетике: в Оболонском районе развернули 83 "пункта несокрушимости", где жители смогут согреться и зарядить устройства, и еще около 30 резервных с генераторами и запасами топлива.