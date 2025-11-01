https://ria.ru/20251101/ukraina-2052226014.html
На Украине спрогнозировали рост тарифов на электроэнергию
На Украине спрогнозировали рост тарифов на электроэнергию - РИА Новости, 01.11.2025
На Украине спрогнозировали рост тарифов на электроэнергию
Национальный банк Украины прогнозирует рост тарифов на электроэнергию для потребителей уже в следующем году, следует из инфляционного отчета регулятора. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T01:10:00+03:00
2025-11-01T01:10:00+03:00
2025-11-01T01:41:00+03:00
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bfa9cfd07a45b9a77bab223fe205ac87.jpg
https://ria.ru/20251031/ukraina-2052220122.html
https://ria.ru/20251031/ukraina-2052218674.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_3f073ba334068f870eea3a4d3a8f7871.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
На Украине спрогнозировали рост тарифов на электроэнергию
Нацбанк Украины спрогнозировал рост тарифов на электроэнергию в 2026 году
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Национальный банк Украины прогнозирует рост тарифов на электроэнергию для потребителей уже в следующем году, следует из инфляционного отчета регулятора.
"В 2026 году ожидается частичное повышение цен на электроэнергию для населения, что связано с потребностью в восстановлении энергетических объектов", - следует из отчета, опубликованного на сайте Нацбанка Украины
.
Специалисты нацбанка прогнозируют, что в четвертом квартале 2025 года и первом квартале 2026 года экономика страны будет функционировать в условиях дефицита электроэнергии на уровне 4-6%.
"В 2026 году оценка дефицита э/э (электроэнергии -ред.) повышена до 3% в среднем за год. Это будет иметь негативное влияние на экономическую активность", - говорится в отчете Нацбанка.
Украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на прогнозы министерства экономики страны 3 сентября сообщало, что тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей на Украине с 2026 года будут дорожать на 15% (с погрешностью в 5%) ежегодно.
С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения на Украине составляет 4,32 гривны (8,42 рубля) за кВт/час. По ночному тарифу бытовые потребители могут платить 2,16 гривны (4,21 рубля) за кВт/час.
Ранее национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение поднять тарифы на распределение электроэнергии для небытовых потребителей. Сообщалось, что для населения цены на электроэнергию останутся неизменными.