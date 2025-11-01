На Украине спрогнозировали рост тарифов на электроэнергию

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Национальный банк Украины прогнозирует рост тарифов на электроэнергию для потребителей уже в следующем году, следует из инфляционного отчета регулятора.

"В 2026 году ожидается частичное повышение цен на электроэнергию для населения, что связано с потребностью в восстановлении энергетических объектов", - следует из отчета, опубликованного на сайте Нацбанка Украины

Специалисты нацбанка прогнозируют, что в четвертом квартале 2025 года и первом квартале 2026 года экономика страны будет функционировать в условиях дефицита электроэнергии на уровне 4-6%.

"В 2026 году оценка дефицита э/э (электроэнергии -ред.) повышена до 3% в среднем за год. Это будет иметь негативное влияние на экономическую активность", - говорится в отчете Нацбанка.

Украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на прогнозы министерства экономики страны 3 сентября сообщало, что тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей на Украине с 2026 года будут дорожать на 15% (с погрешностью в 5%) ежегодно.

С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения на Украине составляет 4,32 гривны (8,42 рубля) за кВт/час. По ночному тарифу бытовые потребители могут платить 2,16 гривны (4,21 рубля) за кВт/час.