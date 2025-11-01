Рейтинг@Mail.ru
01:10 01.11.2025 (обновлено: 01:41 01.11.2025)
На Украине спрогнозировали рост тарифов на электроэнергию
На Украине спрогнозировали рост тарифов на электроэнергию
в мире, украина
В мире, Украина
На Украине спрогнозировали рост тарифов на электроэнергию

Нацбанк Украины спрогнозировал рост тарифов на электроэнергию в 2026 году

© Depositphotos.com / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Национальный банк Украины прогнозирует рост тарифов на электроэнергию для потребителей уже в следующем году, следует из инфляционного отчета регулятора.
"В 2026 году ожидается частичное повышение цен на электроэнергию для населения, что связано с потребностью в восстановлении энергетических объектов", - следует из отчета, опубликованного на сайте Нацбанка Украины.
Роман Насиров - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Экс-главу фискальной службы Украины приговорили к шести годам заключения
Вчера, 23:32
Специалисты нацбанка прогнозируют, что в четвертом квартале 2025 года и первом квартале 2026 года экономика страны будет функционировать в условиях дефицита электроэнергии на уровне 4-6%.
"В 2026 году оценка дефицита э/э (электроэнергии -ред.) повышена до 3% в среднем за год. Это будет иметь негативное влияние на экономическую активность", - говорится в отчете Нацбанка.
Украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на прогнозы министерства экономики страны 3 сентября сообщало, что тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей на Украине с 2026 года будут дорожать на 15% (с погрешностью в 5%) ежегодно.
С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения на Украине составляет 4,32 гривны (8,42 рубля) за кВт/час. По ночному тарифу бытовые потребители могут платить 2,16 гривны (4,21 рубля) за кВт/час.
Ранее национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение поднять тарифы на распределение электроэнергии для небытовых потребителей. Сообщалось, что для населения цены на электроэнергию останутся неизменными.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Хакеры сообщили, что получили данные стратегических предприятий Украины
Вчера, 23:17
 
