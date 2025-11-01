Рейтинг@Mail.ru
"Это просто катастрофа": в Киеве сделали важное признание
00:58 01.11.2025
"Это просто катастрофа": в Киеве сделали важное признание
"Это просто катастрофа": в Киеве сделали важное признание
Украина находится на грани экономической катастрофы из-за дефицита бюджета, превышающего 20 миллиардов долларов, заявил украинский экономист профессор Андрей... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T00:58:00+03:00
2025-11-01T00:58:00+03:00
В мире, Украина, Киев, США
"Это просто катастрофа": в Киеве сделали важное признание

Профессор Длигач: Украина находится на грани экономической катастрофы

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украина находится на грани экономической катастрофы из-за дефицита бюджета, превышающего 20 миллиардов долларов, заявил украинский экономист профессор Андрей Длигач в интервью телеканалу Новини.LIVE.
"Украина на пороге экономической катастрофы. Мы обеспечиваем себя меньше, чем на половину, у нас долги больше ста процентов от ВВП", — заявил он.
Тимофей Милованов - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Экс-министр экономики Украины призвал жителей готовиться к блэкаутам
20 октября, 15:22
По словам эксперта, в наступающем году ожидается дефицит бюджета в 20 миллиардов долларов, что усилит экономический коллапс Украины.
"На следующий год министерство финансов недосчитается уже двадцати миллиардов в государственном бюджете", — пояснил Длигач.
Вчера британский журнал Economist сообщил, что у Украины в феврале 2026 года могут закончиться деньги на войну, поскольку два из трех источников — США и кредиты — иссякают, а Европа не может договориться между собой.
Как отметило издание, к концу 2025 года суммарный объем оборонных бюджетов Украины и иностранной помощи достигнет примерно 360 миллиардов долларов. Еще четыре года ведения военных действий обойдутся Киеву в 390 миллиардов долларов.
Украинские гривны - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
СМИ узнали, во сколько оценивается объем теневой экономики Украины
20 октября, 17:07
 
