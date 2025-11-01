Рейтинг@Mail.ru
А теперь спасайтесь сами: Зеленский бросил украинцев на произвол судьбы
08:00 01.11.2025
А теперь спасайтесь сами: Зеленский бросил украинцев на произвол судьбы
А теперь спасайтесь сами: Зеленский бросил украинцев на произвол судьбы
Аварийные отключения света — во всех регионах. Восстановить электросети и подстанции быстро не получается. Власти уже прямо говорят о гуманитарной катастрофе и... РИА Новости, 01.11.2025
А теперь спасайтесь сами: Зеленский бросил украинцев на произвол судьбы

Дудчак: Европа не сможет помочь энергетике Украины

© AP Photo / Roman KoksarovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Roman Koksarov
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Аварийные отключения света — во всех регионах. Восстановить электросети и подстанции быстро не получается. Власти уже прямо говорят о гуманитарной катастрофе и советуют населению запасаться дровами. Что происходит на Украине — в материале РИА Новости.

Трудный сезон

Месяц назад гендиректор крупнейшей энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко уверенно заявлял: к зиме готовы, мощностей достаточно, никакого блэкаута не будет. Сейчас, когда начался отопительный сезон, выяснилось: это не совсем так.
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев во время отключения электричества
Общая генерирующая мощность Украины упала с 25 гигаватт в 2021 году до 17 в 2025-м, приводит Bloomberg слова министра по вопросам развития общин и территорий Алексея Кулебы. Для обогрева зимой требуется от 15 до 17 гигаватт. То есть резерва нет.
"Украинская правда", ссылаясь на представителя одной из энергетических госкомпаний, сообщила: этой зимой неизбежны постоянные отключения света по принципу "4 х 2", то есть каждые два часа — на четыре. Министр энергетики Светлана Гринчук оценивает ситуацию как очень сложную.
В самом тяжелом положении, по мнению главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, — Киев. Мэр столицы Виталий Кличко подтверждает: подобного не было с 2022-го. По его словам, администрация вынуждена перераспределять городской бюджет в поисках альтернативных источников энергии. А киевлянам надо запасаться теплыми вещами.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Мэр Киева Виталий Кличко

Безрадостные перспективы

Как и раньше, возникшими трудностями воспользовались недобросовестные предприниматели. После возобновления блэкаутов генераторы и зарядные станции на Украине подорожали на 60%, пишет Forbes. Налоговая призвала магазины прекратить искусственно завышать цены — не помогло.
И понятно почему.
"Коррупция никуда не делась. Наоборот, для нее сейчас созданы все условия", — подчеркивает в беседе с РИА Новости политолог и экономист Александр Дудчак.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии
Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии
Украинцам к такому не привыкать. Да и экстренные отключения света стали рутиной, отмечает экс-министр энергетики Ольга Буславец. Но это не значит, что хуже уже не будет.
Эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук полагает, что 20 часов без электричества — вполне реальная перспектива. Прежде всего в пиковые периоды во время холодов и большой нагрузки на энергосистему.
Глава Центра радиотехнологий Украины Сергей Бескрестнов прогнозирует от пяти до десяти градусов в киевских квартирах. Он предложил "переждать зиму на дачах и в деревнях, согреваясь дровяными печками". И посоветовал скидываться с соседями на генераторы.
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди в районе площади Независимости в центре Киева
Люди в районе площади Независимости в центре Киева - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди в районе площади Независимости в центре Киева

Грань истощения

В The New York Times предупреждают: блэкауты обернутся закрытием заводов. Следовательно, вырастет поток эмигрантов в Европу и рабочих рук в стране станет еще меньше.
Зимой очень нужны уголь и газ. Bild оценивает повреждения газовой инфраструктуры Украины в 55-60%.
Закупим на два миллиарда евро в ЕС, успокаивает премьер Юлия Свириденко. Но хватит ли?
© AP Photo / Yevhen TitovПожар на электростанции в Харькове
Пожар на электростанции в Харькове - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Yevhen Titov
Пожар на электростанции в Харькове
"С запчастями для объектов энергетики — полная катастрофа. В отличие от денег, трансформаторным оборудованием европейцы не помогут. Предприятия, которые его выпускали, ликвидированы. На технический каннибализм рассчитывать тоже не приходится. Стандарты с Западом разные, да и заниматься этим некому. Европа специалистов-ремонтников взамен отправленных на фронт украинских не направит", — рассуждает Дудчак.
Экс-депутат Верховной рады Олег Царев уточняет: у Киева есть запас трансформаторов еще советского образца. Но он не бесконечен. Проблема не столько в нехватке электроэнергии, сколько в доставке в определенные регионы. Местами бывает и избыток, но перенаправить сложно из-за разрыва сетей.
В общем, власти провалили подготовку к отопительному сезону. Нынешняя зима обещает стать для киевского режима особенно суровой.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"У нас их не жалко". Зеленский довел украинцев до отчаянных действий
30 октября, 08:00
 
УкраинаКиевЕвропаВладимир ЗеленскийАлексей КулебаВиталий Кличко
 
 
