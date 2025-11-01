Рейтинг@Mail.ru
13:50 01.11.2025
В Госавтоинспекции призвали своевременно снимать с учета автомобили
В Госавтоинспекции призвали своевременно снимать с учета автомобили
2025
В Госавтоинспекции призвали своевременно снимать с учета автомобили

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Госавтоинспекция МВД России призывает автовладельцев своевременно снимать с учета транспортные средства, пришедшие в негодность, и напоминает о финансовой ответственности за брошенные на улицах автомобили.
Как отмечается в сообщении ведомства, в последнее время участились случаи выявления транспортных средств, которые продолжительное время не эксплуатируются, находятся в аварийном или разукомплектованном состоянии. Подобные автомобили, оставленные на парковках и во дворах, не только создают препятствия для движения и уборки территорий, но и представляют потенциальную угрозу общественной безопасности.
Контроль за такими "брошенными" транспортными средствами осуществляют местные органы государственной власти. Они проводят мероприятия по их перемещению на специализированные штрафстоянки с последующим рассмотрением вопроса об утилизации.
"Важно подчеркнуть, что все расходы, связанные с эвакуацией, хранением и утилизацией автомобиля, впоследствии возмещаются его владельцем. При этом до момента официального снятия с учета на автовладельца возлагается обязанность по уплате транспортного налога", — подчеркнули в Госавтоинспекции МВД России.
В целях защиты прав добросовестных автовладельцев и обеспечения общественной безопасности Госавтоинспекция МВД России разъясняет действующий порядок. В соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации" предусмотрена возможность снятия с госучета автомобиля после его утилизации, гибели или уничтожения.
Для этого владельцу необходимо обратиться с соответствующим заявлением в регистрационное подразделение Госавтоинспекции. Услуга доступна, в том числе, через портал Госуслуг. Основанием для прекращения регистрации являются документы, подтверждающие факт утилизации, гибели или уничтожения транспортного средства.
Таким образом, своевременное оформление документов позволяет автовладельцам избежать дополнительных расходов и административных сложностей, связанных с содержанием неэксплуатируемого транспорта.
Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
 
