В Подмосковье выдворят более 4,3 тысячи мигрантов
16:44 01.11.2025 (обновлено: 17:29 01.11.2025)
В Подмосковье выдворят более 4,3 тысячи мигрантов
В Подмосковье выдворят более 4,3 тысячи мигрантов - РИА Новости, 01.11.2025
В Подмосковье выдворят более 4,3 тысячи мигрантов
В Московской области с 13 по 22 октября прошел второй этап операции "Нелегал-2025" по противодействию незаконной миграции, выявлению административных... РИА Новости, 01.11.2025
В Подмосковье выдворят более 4,3 тысячи мигрантов

По итогам операции "Нелегал-2025" в Подмосковье выдворят 4,3 тысячи мигрантов

Задержанные иностранные трудовые мигранты
Задержанные иностранные трудовые мигранты
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Задержанные иностранные трудовые мигранты. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Московской области с 13 по 22 октября прошел второй этап операции "Нелегал-2025" по противодействию незаконной миграции, выявлению административных правонарушений и преступлений в сфере миграции.
"Судебными органами вынесено более 4,3 тысячи решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации", — сообщила начальник подмосковного управления информации и общественных связей ГУ МВД Татьяна Петрова.
Всего по результатам обоих этапов операции пресекли более 15,7 тысячи административных правонарушений, составили свыше десяти тысяч протоколов по статье о нарушении режима пребывания в России и более 2,1 тысячи — за незаконную трудовую деятельность.
За незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности составили более 1,6 тысячи административных протоколов на работодателей.
Кроме того, правоохранительные органы завели 748 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции. В их числе:
  • 77 — об организации незаконной миграции;
  • 6 — о фиктивной регистрации граждан;
  • 430 — о фиктивной постановке на учет иностранцев или лиц без гражданства;
  • 235 — о подделке документов.
По преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, возбудили 29 дел, еще 24 — по иным преступлениям, совершенным иностранными гражданами.
