Турция готова принять четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 01.11.2025
14:13 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/turtsija-2052309936.html
Турция готова принять четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной
Турция готова принять в Стамбуле четвертый раунд переговоров между РФ и Украиной, заявил в субботу турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан. РИА Новости, 01.11.2025
Турция заявила о готовности принять в Стамбуле IV раунд переговоров РФ и Украины

СТАМБУЛ, 1 ноя - РИА Новости. Турция готова принять в Стамбуле четвертый раунд переговоров между РФ и Украиной, заявил в субботу турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.
"Три раунда переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле привели к ощутимым результатам, в том числе к обмену пленными и восстановлению прямого диалога между сторонами. Мы искренне верим, что дипломатия остается единственным путем к мирному разрешению кризиса на Украине. Вновь заявляем о готовности принять четвертый раунд переговоров и потенциальный саммит лидеров в Стамбуле", - сказал министр на форуме TRT World Forum.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Россия готова к политическому урегулированию по Украине, заявили в МИД
Вчера, 01:52
 
