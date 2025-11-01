https://ria.ru/20251101/tula-2052328515.html
МВД провело масштабный рейд в поселке под Тулой
МВД провело масштабный рейд в поселке под Тулой - РИА Новости, 01.11.2025
МВД провело масштабный рейд в поселке под Тулой
Больше 20 жителей поселка Плеханово в Туле в ходе рейда были оштрафованы за неисполнение обязанностей по воинскому учету, двух граждан доставили в сборный пункт РИА Новости, 01.11.2025
происшествия, россия, тульская область, плеханово
Происшествия, Россия, Тульская область, Плеханово
ТУЛА, 1 ноя – РИА Новости.
Больше 20 жителей поселка Плеханово в Туле в ходе рейда были оштрафованы за неисполнение обязанностей по воинскому учету, двух граждан доставили в сборный пункт военкомата для последующей отправки в Вооруженные силы России, сообщила пресс-служба УМВД России по региону в своем Telegram
-канале.
Профилактические мероприятия по выявлению нарушений законодательства провели сотрудники УМВД России по Тульской области
, регионального УФСБ и ресурсоснабжающих организаций.
"В ходе мероприятия проверено 137 граждан, на 22 лица составлены административные протоколы по ст. 21.5 КоАП РФ
"Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету", 2 гражданина доставлены в сборный пункт военного комиссариата Тульской области для последующей отправки в Вооруженные силы России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что еще одного человека доставили в отдел полиции для составления протокола за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики (ст. 20.3 КоАП РФ). Сотрудники Госавтоинспекции выявили нарушение ПДД в виде управления автомобиля с неисправностями, а представители ресурсоснабжающих организаций – 43 нарушения при подключении к энергосетям.
"Судебными приставами за неуплату задолженностей составлено 24 акта о наложении арестов (описи имущества), изъято 5 транспортных средств, взыскано более 800 тысяч рублей", - отметили в пресс-службе УМВД.
По данным ряда СМИ и Telegram-каналов, рейд был организован в цыганском поселке, однако РИА Новости подтверждением данной информации не обладает.