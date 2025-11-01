МВД провело масштабный рейд в поселке под Тулой

Уточняется, что еще одного человека доставили в отдел полиции для составления протокола за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики (ст. 20.3 КоАП РФ). Сотрудники Госавтоинспекции выявили нарушение ПДД в виде управления автомобиля с неисправностями, а представители ресурсоснабжающих организаций – 43 нарушения при подключении к энергосетям.