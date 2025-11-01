Рейтинг@Mail.ru
В Туле из-за обломков БПЛА эвакуировали около 50 частных домов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 01.11.2025 (обновлено: 11:55 01.11.2025)
В Туле из-за обломков БПЛА эвакуировали около 50 частных домов
В Туле из-за обломков БПЛА эвакуировали около 50 частных домов - РИА Новости, 01.11.2025
В Туле из-за обломков БПЛА эвакуировали около 50 частных домов
Жителей порядка 50 частных домов эвакуировали на улице Кутузова в Туле после обнаружения обломков БПЛА, сообщил глава администрации города Илья Беспалов. РИА Новости, 01.11.2025
происшествия, тула, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тула, Дмитрий Миляев
В Туле из-за обломков БПЛА эвакуировали около 50 частных домов

В Туле эвакуировали жителей 50 частных домов после обнаружения обломков БПЛА

© пресс-служба главы администрации города ТулыОбстановка на месте обнаружении элементов БПЛА на улице Кутузова в Туле. Кадр видео
Обстановка на месте обнаружении элементов БПЛА на улице Кутузова в Туле. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© пресс-служба главы администрации города Тулы
Обстановка на месте обнаружении элементов БПЛА на улице Кутузова в Туле. Кадр видео
ТУЛА, 1 ноя – РИА Новости. Жителей порядка 50 частных домов эвакуировали на улице Кутузова в Туле после обнаружения обломков БПЛА, сообщил глава администрации города Илья Беспалов.
В субботу утром губернатор региона Дмитрий Миляев заявил об обнаружении элементов БПЛА рядом с проезжей частью в районе дома 56 по улице Кутузова в Туле.
"Для обеспечения безопасности эвакуировали жителей порядка 50 частных домов. Организовали специальный пункт размещения на время проведения превентивных мероприятий", - написал Беспалов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что движение транспорта на улице Кутузова на участке от улицы Вильямса до Гастелло ограничено. Общественный транспорт движется по измененной схеме.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала