https://ria.ru/20251101/tula-2052273170.html
В Туле из-за обломков БПЛА эвакуировали около 50 частных домов
В Туле из-за обломков БПЛА эвакуировали около 50 частных домов - РИА Новости, 01.11.2025
В Туле из-за обломков БПЛА эвакуировали около 50 частных домов
Жителей порядка 50 частных домов эвакуировали на улице Кутузова в Туле после обнаружения обломков БПЛА, сообщил глава администрации города Илья Беспалов. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T11:33:00+03:00
2025-11-01T11:33:00+03:00
2025-11-01T11:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
тула
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052275288_0:0:1258:707_1920x0_80_0_0_c1a195454c8e56f83c530ff16417d006.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тула
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052275288_118:0:1061:707_1920x0_80_0_0_2baa91edd01c7da30f1a3069e1c8df02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тула, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тула, Дмитрий Миляев
В Туле из-за обломков БПЛА эвакуировали около 50 частных домов
В Туле эвакуировали жителей 50 частных домов после обнаружения обломков БПЛА