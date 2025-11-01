В Туле из-за обломков БПЛА эвакуировали около 50 частных домов

"Для обеспечения безопасности эвакуировали жителей порядка 50 частных домов. Организовали специальный пункт размещения на время проведения превентивных мероприятий", - написал Беспалов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что движение транспорта на улице Кутузова на участке от улицы Вильямса до Гастелло ограничено. Общественный транспорт движется по измененной схеме.