Число погибших в крупном ДТП в Туле выросло до пяти
09:23 01.11.2025 (обновлено: 09:25 01.11.2025)
Число погибших в крупном ДТП в Туле выросло до пяти
Число погибших при столкновении сошедшего с рельсов трамвая с четырьмя автомобилями на Пролетарском мосту в Туле увеличилось до пяти, один пациент скончался в...
происшествия
тула
дмитрий миляев
следственный комитет россии (ск рф)
тула
происшествия, тула, дмитрий миляев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тула, Дмитрий Миляев, Следственный комитет России (СК РФ)
Число погибших в крупном ДТП в Туле выросло до пяти

Число погибших в ДТП с трамваем и маршрутками в Туле выросло до пяти

На месте ДТП с участием маршрутных такси и трамвая в Туле
На месте ДТП с участием маршрутных такси и трамвая в Туле
© Фото : соцсети
На месте ДТП с участием маршрутных такси и трамвая в Туле
ТУЛА, 1 ноя - РИА Новости. Число погибших при столкновении сошедшего с рельсов трамвая с четырьмя автомобилями на Пролетарском мосту в Туле увеличилось до пяти, один пациент скончался в больнице, сообщила в субботу пресс-служба регионального минздрава в своем Telegram-канале.
"К сожалению, один пациент, несмотря на усилия медиков, скончался", - говорится в сообщении.
Утром в пятницу в результате схода трамвая с рельсов произошло ДТП с участием трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей, в результате которого погибли четыре человека. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщал, что предварительно, 20 пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Детей среди погибших и пострадавших нет. СУ СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Причиной ДТП с четырьмя погибшими стал выезд на встречку
08:57
 
Происшествия Тула Дмитрий Миляев Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
