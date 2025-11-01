Число погибших в крупном ДТП в Туле выросло до пяти

ТУЛА, 1 ноя - РИА Новости. Число погибших при столкновении сошедшего с рельсов трамвая с четырьмя автомобилями на Пролетарском мосту в Туле увеличилось до пяти, один пациент скончался в больнице, сообщила в субботу пресс-служба регионального минздрава в своем Telegram-канале.
"К сожалению, один пациент, несмотря на усилия медиков, скончался", - говорится в сообщении.
Утром в пятницу в результате схода трамвая с рельсов произошло ДТП с участием трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей, в результате которого погибли четыре человека. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщал, что предварительно, 20 пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Детей среди погибших и пострадавших нет. СУ СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.