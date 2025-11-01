Рейтинг@Mail.ru
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с трамваем в Туле - РИА Новости, 01.11.2025
09:23 01.11.2025
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с трамваем в Туле
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с трамваем в Туле - РИА Новости, 01.11.2025
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с трамваем в Туле
Четверо пострадавших после ДТП с трамваем на мосту в Туле находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще шесть – в состоянии средней степени тяжести, сообщила... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T09:23:00+03:00
2025-11-01T09:23:00+03:00
происшествия
тула
тульская область
дмитрий миляев
тула
тульская область
происшествия, тула, тульская область, дмитрий миляев
Происшествия, Тула, Тульская область, Дмитрий Миляев
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с трамваем в Туле

Четверо пострадавших в ДТП с трамваем в Туле находятся в тяжелом состоянии

ТУЛА, 1 ноя – РИА Новости. Четверо пострадавших после ДТП с трамваем на мосту в Туле находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще шесть – в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба регионального минздрава в своем Telegram-канале.
"На 9.00 1 ноября в медучреждениях региона продолжают лечение 10 пострадавших в ДТП. Четверо из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще шесть - в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Утром в пятницу в результате схода трамвая с рельсов произошло ДТП с участием трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей, в результате которого пять человек погибли, еще 20 получили травмы различной степени тяжести. Как сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, детей среди погибших и пострадавших нет. СУСК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Вчера, 13:37
 
ПроисшествияТулаТульская областьДмитрий Миляев
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала