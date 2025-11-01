Рейтинг@Mail.ru
Центр реабилитации инвалидов Алтая передал лекарства для участников СВО
01.11.2025
Центр реабилитации инвалидов Алтая передал лекарства для участников СВО
Центр реабилитации инвалидов Алтая передал лекарства для участников СВО
Центр реабилитации инвалидов Алтайского края передал лекарства для участников спецоперации, сообщает региональное отделение Народного фронта. РИА Новости, 01.11.2025
БАРНАУЛ, 1 ноя - РИА Новости. Центр реабилитации инвалидов Алтайского края передал лекарства для участников спецоперации, сообщает региональное отделение Народного фронта.
"Центр реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий передали бойцам СВО мёд и медикаменты. Народный фронт уже в ноябре передаст гуманитарную помощь защитникам Родины", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что жители Алтайского края плетут маскировочные сети и передают их участникам спецоперации.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Девять автомобилей отправляют из республики Алтай для участников СВО
