18:37 01.11.2025
ЦБ объяснил, что изменится с переводом денег в цифровые рубли
ЦБ объяснил, что изменится с переводом денег в цифровые рубли

ЦБ: перевод средств в цифровые рубли не скажется на количестве денег в экономике

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Цифровой рубль . Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Перевод средств в цифровые рубли не скажется на количестве денег в экономике, для владельца безналичных рублей поменяются только записи в онлайн-банке, рассказал Банк России в своем Telegram-канале.
"Рублей в экономике не станет больше или меньше, если вы переведете их в цифровые. Для владельца безналичных рублей поменяются только записи в онлайн-банке: деньги спишутся с банковского счета и зачислятся в кошелек с цифровыми рублями", - говорится в ответе регулятора на вопрос, как обходятся с теми рублями, которые заменены цифровым рублем.
Регулятор отмечает, что для того, чтобы перевести наличные рубли в цифровые, нужно сначала удобным вам способом положить их на счет в своем банке (в этот момент они превратятся в безналичные, а купюры и монеты окажутся в банкомате или кассе банка), а потом в онлайн-приложении банка перевести в свой цифровой кошелек на платформе Банка России.
"Все наличные, которые есть у банков, находятся в их кассах, банкоматах или хранилищах. Если банку надо больше наличных для выдачи своим клиентам, он может получить их в Центральном банке. Эта сумма будет списана с его счета в Центральном банке. У каждого банка есть такой счет", - уточняется в ответе.
Как пояснил регулятор, если банку не надо столько наличных, сколько у него скопилось, он может сдать излишки в ЦБ, тогда деньги зачислятся на его счет и станут безналичными.
Центральный банк хранит наличные в специальных, хорошо защищенных, денежных хранилищах. Наличные, которые нельзя снова использовать (например, поврежденные банкноты), уничтожаются. Со счетом банка, который их сдал, в этот момент уже ничего не происходит – средств на нем меньше не станет, говорится в ответе.
Пока наличные рубли находятся в банкоматах, кассах и хранилищах коммерческих банков или в Центробанке, они не участвуют в обслуживании операций клиентов, то есть никак не используются экономикой, и поэтому не учитываются в составе денежной массы, отмечает регулятор.
"А в момент, когда вы получаете деньги в банкомате или в кассе банка, соразмерно уменьшается сумма на вашем безналичном банковском счете", - говорится в сообщении.
Если речь о цифровых рублях, то сначала сумма из цифрового кошелька перейдет на ваш банковский счет, а потом – в наличные. При любой из этих операций общая сумма рублей в экономике не поменяется, уточняет регулятор.
"Вы можете в любой момент сами распределить свои деньги между наличными, безналичными и цифровыми рублями так, как вам удобно", - заключается в ответе.
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЦифровой рубль
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала