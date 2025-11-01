Рейтинг@Mail.ru
18:32 01.11.2025
ЦБ рассказал, как определить дипфейк
ЦБ рассказал, как определить дипфейк
центральный банк рф (цб рф), экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
ЦБ рассказал, как определить дипфейк

ЦБ перечислил признаки, по которым возможно определить дипфейк

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Банк России назвал признаки, по которым можно определить дипфейк: неестественная, роботизированная, монотонная речь без эмоций, неестественная мимика, а также дефекты звука и видео, посторонние шумы.
В ЦБ подчеркнули, что с развитием технологий качество дипфейков только растет, и неудивительно, что мошенники используют их, чтобы красть деньги, и вернуть их в этом случае становится очень сложно. Простому человеку обнаружить подделку голосового или видеосообщения становится все сложнее, особенно если человек столкнулся с подобной технологией впервые.
"Тем не менее есть признаки, по которым можно определить дипфейк: неестественная, роботизированная, монотонная речь без эмоций. Она может резко обрываться, нарушаться синхронизация между речью и движением губ", - отмечает регулятор, отвечая на вопросы в своем Telegram-канале.
Также признаками дипфейков регулятор отнес неестественную мимику - редкое моргание, нетипичное движение губ или бровей, отсутствие проявления эмоций, дефекты звука и видео, посторонние шумы.
"Но чаще всего даже нет смысла гадать, дипфейк перед вами или нет. Вместо этого важно помнить одно простое правило: если знакомый прислал вам голосовое или видео, где речь идет о деньгах или финансовой помощи - насторожитесь", - подчеркнули в ЦБ.
Регулятор отметил, что в таком случае необходимо связаться с человеком, от которого поступило такое сообщение, альтернативным способом и перепроверить информацию. Наиболее безопасный способ для этого - просто позвонить ему.
"Если возможности позвонить у вас нет - задайте собеседнику "проверочный" личный вопрос, ответ на который знает только настоящий близкий", - посоветовал регулятор.
