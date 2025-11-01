Рейтинг@Mail.ru
Участок трассы М-9 "Балтия" расширят до конца года в Подмосковье - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:23 01.11.2025 (обновлено: 12:53 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/trassa-2052285138.html
Участок трассы М-9 "Балтия" расширят до конца года в Подмосковье
Участок трассы М-9 "Балтия" расширят до конца года в Подмосковье - РИА Новости, 01.11.2025
Участок трассы М-9 "Балтия" расширят до конца года в Подмосковье
Участок трассы М-9 "Балтия" от Волоколамска до границы с Тверской областью расширят в Подмосковье до конца 2025 года и запустят рабочее четырехполосное движение РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T12:23:00+03:00
2025-11-01T12:53:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
волоколамск
андрей воробьев
трасса м-9 (новорижское шоссе)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052283793_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4707c03f7a3abe2a395590eb950b6aa3.jpg
московская область (подмосковье)
волоколамск
трасса м-9 (новорижское шоссе)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052283793_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_e32a10ee4e8412a8763753bfc4ecf783.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), волоколамск, андрей воробьев, трасса м-9 (новорижское шоссе)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Волоколамск, Андрей Воробьев, Трасса М-9 (Новорижское шоссе)
Участок трассы М-9 "Балтия" расширят до конца года в Подмосковье

Участок федеральной трассы М-9 "Балтия" расширят до конца года в Подмосковье

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Участок трассы М-9 "Балтия" от Волоколамска до границы с Тверской областью расширят в Подмосковье до конца 2025 года и запустят рабочее четырехполосное движение на 40-километровом отрезке дороги, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"До конца года в Подмосковье завершат расширение участка трассы М-9 "Балтия" от Волоколамска до границы с Тверской областью и запустят рабочее четырехполосное движение на 40-километровом отрезке дороги", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, М-9 "Балтия" связывает Подмосковье с северо-западными регионами, включая Тверскую и Смоленскую области. На 40-километровом участке магистрали со 118 по 158 километр уже временно запускали движение по всем четырем полосам в преддверии Дня Победы, чтобы у людей была возможность быстрее добраться до Ржевского мемориала Советскому солдату.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на один из участков дороги вблизи деревни Зденежье муниципального округа Шаховская проверить, как идут работы.
"Мы находимся на дороге М-9 "Балтия", которая реконструируется по федеральной программе. Для нас эти 40 километров, которые идут по Московской области, очень важны, как и для Твери. Большое количество отдыхающих, туристов и жителей Шаховской, Волоколамска пользуются этой трассой. Реконструкция предполагает качество, безопасность, четыре полосы, разделенные потоки, удобство. Люди экономят время, это способствует появлению новых предприятий, что тоже очень важно для развития нашего любимого Подмосковья, - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Работы проводятся в соответствии с задачами нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ВолоколамскАндрей ВоробьевТрасса М-9 (Новорижское шоссе)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала