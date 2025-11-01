https://ria.ru/20251101/trassa-2052285138.html
Участок трассы М-9 "Балтия" расширят до конца года в Подмосковье
Участок трассы М-9 "Балтия" расширят до конца года в Подмосковье - РИА Новости, 01.11.2025
Участок трассы М-9 "Балтия" расширят до конца года в Подмосковье
Участок трассы М-9 "Балтия" от Волоколамска до границы с Тверской областью расширят в Подмосковье до конца 2025 года и запустят рабочее четырехполосное движение РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01
2025-11-01T12:23:00+03:00
2025-11-01T12:53:00+03:00
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Участок трассы М-9 "Балтия" от Волоколамска до границы с Тверской областью расширят в Подмосковье до конца 2025 года и запустят рабочее четырехполосное движение на 40-километровом отрезке дороги, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"До конца года в Подмосковье завершат расширение участка трассы М-9 "Балтия" от Волоколамска до границы с Тверской областью и запустят рабочее четырехполосное движение на 40-километровом отрезке дороги", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, М-9 "Балтия" связывает Подмосковье с северо-западными регионами, включая Тверскую и Смоленскую области. На 40-километровом участке магистрали со 118 по 158 километр уже временно запускали движение по всем четырем полосам в преддверии Дня Победы, чтобы у людей была возможность быстрее добраться до Ржевского мемориала Советскому солдату.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на один из участков дороги вблизи деревни Зденежье муниципального округа Шаховская проверить, как идут работы.
"Мы находимся на дороге М-9 "Балтия", которая реконструируется по федеральной программе. Для нас эти 40 километров, которые идут по Московской области, очень важны, как и для Твери. Большое количество отдыхающих, туристов и жителей Шаховской, Волоколамска пользуются этой трассой. Реконструкция предполагает качество, безопасность, четыре полосы, разделенные потоки, удобство. Люди экономят время, это способствует появлению новых предприятий, что тоже очень важно для развития нашего любимого Подмосковья, - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Работы проводятся в соответствии с задачами нацпроекта "Инфраструктура для жизни".