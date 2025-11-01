Нигерия отвергла обвинения Трампа в убийствах христиан

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Представитель МИД Нигерии Кимиби Эбиенфа отверг заявления президента США Дональда Трампа о массовых убийствах христиан в стране и присвоение ей статуса "вызывающей особую озабоченность".

"Федеральное правительство Нигерии принимает к сведению недавние заявления президента США Дональда Трампа о якобы имеющих место массовых убийствах христиан в нашей стране и о необходимости обозначить нашу страну в качестве "вызывающей особую озабоченность"… Всё вышесказанное не имеет никакого отношения к реальности: нигерийцы всех вероисповеданий уже давно мирно сосуществуют - вместе живут, работают и молятся", - заявил нигерийский представитель, слова которого приводит издание Daily Post.

Пресс-секретарь добавил, что президент страны Бола Тинубу и правительство по-прежнему привержены борьбе с терроризмом, укреплению гармоничных межконфессиональных отношений и защите жизни и прав всех своих граждан.

Президент США Дональд Трамп в пятницу попросил американских законодателей разобраться в вопросе массовых убийств христиан в Нигерии радикальными исламистами и доложить ему свои выводы. Американский лидер также объявил, что дает Нигерии статус страны, "вызывающей особую озабоченность".