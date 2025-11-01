Политолог назвал решение Трампа по ядерным испытаниям политическим сигналом

БОГОТА, 1 ноя - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа возобновить ядерные испытания после почти 30-летнего перерыва является ненужным и направлено на подачу политического сигнала, а не военного, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости колумбийский профессор международной политики Университета Хавериана в Боготе Хесус Агреда.

В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп уточнил, что этот процесс начнется немедленно.

"Испытания ядерного оружия в мире, где уже существуют достаточно точные модели и возможности симуляции, абсолютно излишни, разве что для того, чтобы послать политический сигнал", - сказал Агреда агентству.

По словам эксперта, подобный сигнал не оправдывает рисков, связанных с нарушением стратегического баланса, сохранявшегося десятилетиями.