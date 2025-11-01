https://ria.ru/20251101/tramp-2052270877.html
Политолог назвал решение Трампа по ядерным испытаниям политическим сигналом
Политолог назвал решение Трампа по ядерным испытаниям политическим сигналом
Политолог назвал решение Трампа по ядерным испытаниям политическим сигналом
Агрега назвал решение Трампа возобновить ядерные испытания политическим сигналом
БОГОТА, 1 ноя - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа возобновить ядерные испытания после почти 30-летнего перерыва является ненужным и направлено на подачу политического сигнала, а не военного, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости колумбийский профессор международной политики Университета Хавериана в Боготе Хесус Агреда.
В четверг Трамп
заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп уточнил, что этот процесс начнется немедленно.
"Испытания ядерного оружия в мире, где уже существуют достаточно точные модели и возможности симуляции, абсолютно излишни, разве что для того, чтобы послать политический сигнал", - сказал Агреда агентству.
По словам эксперта, подобный сигнал не оправдывает рисков, связанных с нарушением стратегического баланса, сохранявшегося десятилетиями.
Профессор подчеркнул, что решение США
напрямую затрагивает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, подписанный, но так и не ратифицированный Вашингтоном
.