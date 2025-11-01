Премьер Канады рассказал, что Трамп обиделся на антитарифную рекламу

КЁНЧЖУ (Южная Корея), 1 ноя - РИА Новости. Премьер Канады Марк Карни на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) сообщил, что извинился перед президентом США Дональдом Трампом за антитарифную рекламную кампанию.
Трамп 25 октября заявил о повышении торговых пошлин против Канады на 10% вдобавок к уже действующим мерам за якобы фейковую кампанию о речи экс-президента США Рональда Рейгана по тарифам.
«
"Да, я извинился перед президентом (Трампом - ред.). Его обидела эта реклама", - сказал Карни в ходе пресс-конференции.
Ранее фонд Рейгана осудил правительство канадской провинции Онтарио за рекламную кампанию. В рекламном ролике использовалась видеозапись Рейгана от 1987 года. По мнению фонда, этот клип полностью игнорирует контекст замечаний экс-президента: его слова были призывом к свободной и справедливой торговле, а не осуждением пошлин во всех формах.
Центральное событие недели саммита АТЭС - саммит лидеров - впервые за 20 лет стартовал в пятницу в Южной Корее и продлится до субботы. В этом году на саммите в Кёнчжу присутствуют делегации от всех 21 государств-участников, а также гости: директор-распорядитель Международного валютного фонда и наследный принц приглашенной страны - Объединенных Арабских Эмиратов. Российскую делегацию возглавил вице-премьер Алексей Оверчук.