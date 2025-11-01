Рейтинг@Mail.ru
Премьер Канады рассказал, что Трамп обиделся на антитарифную рекламу - РИА Новости, 01.11.2025
09:53 01.11.2025
Премьер Канады рассказал, что Трамп обиделся на антитарифную рекламу
Премьер Канады рассказал, что Трамп обиделся на антитарифную рекламу - РИА Новости, 01.11.2025
Премьер Канады рассказал, что Трамп обиделся на антитарифную рекламу
Премьер Канады Марк Карни на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) сообщил, что извинился перед президентом США Дональдом Трампом РИА Новости, 01.11.2025
Премьер Канады рассказал, что Трамп обиделся на антитарифную рекламу

Премьер Канады Карни извинился перед Трампом за антитарифную рекламу

КЁНЧЖУ (Южная Корея), 1 ноя - РИА Новости. Премьер Канады Марк Карни на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) сообщил, что извинился перед президентом США Дональдом Трампом за антитарифную рекламную кампанию.
Трамп 25 октября заявил о повышении торговых пошлин против Канады на 10% вдобавок к уже действующим мерам за якобы фейковую кампанию о речи экс-президента США Рональда Рейгана по тарифам.
"Да, я извинился перед президентом (Трампом - ред.). Его обидела эта реклама", - сказал Карни в ходе пресс-конференции.
Ранее фонд Рейгана осудил правительство канадской провинции Онтарио за рекламную кампанию. В рекламном ролике использовалась видеозапись Рейгана от 1987 года. По мнению фонда, этот клип полностью игнорирует контекст замечаний экс-президента: его слова были призывом к свободной и справедливой торговле, а не осуждением пошлин во всех формах.
Центральное событие недели саммита АТЭС - саммит лидеров - впервые за 20 лет стартовал в пятницу в Южной Корее и продлится до субботы. В этом году на саммите в Кёнчжу присутствуют делегации от всех 21 государств-участников, а также гости: директор-распорядитель Международного валютного фонда и наследный принц приглашенной страны - Объединенных Арабских Эмиратов. Российскую делегацию возглавил вице-премьер Алексей Оверчук.
