Трамп не хочет провала своей политики по Украине, считает экс-советник

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы его политика по Украине завершилась провалом дипломатических усилий, заявил в интервью РИА Новости бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн.

"Я не думаю, что Дональд Трамп хочет видеть себя как президента, потерпевшего неудачу в дипломатии или политике. Я просто не вижу этого", — сказал Флинн

Флинн также сослался на слова военного теоретика Клаузевица, напомнив, что "война — это продолжение политики, а значит — признак провала дипломатии".

Президент России Владимир Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.