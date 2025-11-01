Рейтинг@Mail.ru
Трамп не хочет провала своей политики по Украине, считает экс-советник - РИА Новости, 01.11.2025
08:37 01.11.2025 (обновлено: 08:38 01.11.2025)
Трамп не хочет провала своей политики по Украине, считает экс-советник
Трамп не хочет провала своей политики по Украине, считает экс-советник - РИА Новости, 01.11.2025
Трамп не хочет провала своей политики по Украине, считает экс-советник
Президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы его политика по Украине завершилась провалом дипломатических усилий, заявил в интервью РИА Новости бывший помощник... РИА Новости, 01.11.2025
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, майкл флинн, владимир путин
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Майкл Флинн, Владимир Путин
Трамп не хочет провала своей политики по Украине, считает экс-советник

Флинн: Трамп не хочет, чтобы его политика по Украине завершилась провалом

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы его политика по Украине завершилась провалом дипломатических усилий, заявил в интервью РИА Новости бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн.
"Я не думаю, что Дональд Трамп хочет видеть себя как президента, потерпевшего неудачу в дипломатии или политике. Я просто не вижу этого", — сказал Флинн.
Флинн также сослался на слова военного теоретика Клаузевица, напомнив, что "война — это продолжение политики, а значит — признак провала дипломатии".
Президент России Владимир Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
CNN: Пентагон одобрил поставки ВСУ Tomahawk до встречи Трампа с Зеленским
Вчера, 21:05
 
