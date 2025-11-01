Рейтинг@Mail.ru
СМИ: слова Трампа об испытаниях ЯО могут быть попыткой давления на Россию
07:06 01.11.2025
СМИ: слова Трампа об испытаниях ЯО могут быть попыткой давления на Россию
2025-11-01T07:06:00+03:00
2025-11-01T07:06:00+03:00
в мире
россия
китай
сша
дональд трамп
дмитрий песков
россия
китай
сша
СМИ: слова Трампа об испытаниях ЯО могут быть попыткой давления на Россию

FT: слова Трампа о ядерных испытаниях могут быть попыткой надавить на КНР и РФ

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия могут быть поиском рычага давления на Китай и Россию, считает британская газета Financial Times.
В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп уточнил, что этот процесс начнется немедленно.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Вулин прокомментировал слова Трампа про ядерные испытания
06:48
"Комментарии Трампа могут быть скорее поиском рычага влияния в переговорах с Китаем, Россией и другими мировыми державами, чем жестким сдвигом в политике", - считает издание, указывая на то, что американский лидер "мало что сделал", чтобы развеять неопределенность касательно намерений администрации или обоснованности этого шага.
Газета отмечает, что возвращение к ядерным испытаниям стало бы "разворотом на 180 градусов" для Трампа, который ранее подчеркивал важность переговоров о денуклеаризации с Россией и Китаем. По словам исполнительного директора некоммерческой организации Arms Control Association Дэрила Кимбэлла, чей комментарий приводит газета, позиция Трампа "противоречива", "контрпродуктивна" и вызвана "плохой осведомленностью".
"Если Трамп преуспеет в этом (в проведении испытаний - ред.), он откроет дверь для цепной реакции ядерных испытаний, подобной которой мы не видели уже четверть века", - считает Кимбэлл.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Трамп был сбит с толку тестами "Посейдона" и "Буревестника", считает Риттер
06:17
Financial Times отмечает, что если испытания произойдут, то подготовка к ним займет месяцы, а проводить их, вероятно, будут на ядерном полигоне в Неваде, где они в последний раз происходили в 1992 году.
"Его (Трампа - ред.) заявление... идет не только вразрез с договорами о контроле над вооружениями и нераспространении ядерного оружия, которые США инициировали с окончания холодной войны - оно также снова ставит Неваду... под прицел токсичной радиации и разрушения окружающей среды", - приводит издание мнение члена палаты представителей от Невады Дины Титус.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений американского лидера подчеркнул, что текущий мораторий на испытания ядерного оружия действует.
Ранее исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, указал, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Трамп ответил на вопрос о месте и деталях ядерных испытаний
Вчера, 21:21
 
В миреРоссияКитайСШАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Заголовок открываемого материала