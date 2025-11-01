Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет продолжить диалог по Украине, заявил экс-помощник политика
06:35 01.11.2025
Трамп хочет продолжить диалог по Украине, заявил экс-помощник политика
Трамп хочет продолжить диалог по Украине, заявил экс-помощник политика
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться продолжения диалога по урегулированию конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости бывший помощник... РИА Новости, 01.11.2025
Трамп хочет продолжить диалог по Украине, заявил экс-помощник политика

Майкл Флинн: Трамп хочет продолжить диалог по Украине

ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен добиваться продолжения диалога по урегулированию конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн.
"Он готов продолжать разговор", — сказал Флинн, комментируя переговорный процесс по украинскому урегулированию при участии Трампа.
Майкл Флинн - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Запад игнорировал обещания не расширять НАТО, заявил экс-помощник Трампа
В миреУкраинаСШАДональд ТрампМайкл Флинн
 
 
