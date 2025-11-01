https://ria.ru/20251101/tramp-2052240902.html
Трамп хочет продолжить диалог по Украине, заявил экс-помощник политика
Трамп хочет продолжить диалог по Украине, заявил экс-помощник политика - РИА Новости, 01.11.2025
Трамп хочет продолжить диалог по Украине, заявил экс-помощник политика
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться продолжения диалога по урегулированию конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости бывший помощник... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T06:35:00+03:00
2025-11-01T06:35:00+03:00
2025-11-01T06:36:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
майкл флинн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048032010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5c01a446452718cb1aeccdb9024685c.jpg
https://ria.ru/20251101/nato-2052233176.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048032010_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_74a488accbf8d9b8a009ce3f9ce16577.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дональд трамп, майкл флинн
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Майкл Флинн
Трамп хочет продолжить диалог по Украине, заявил экс-помощник политика
Майкл Флинн: Трамп хочет продолжить диалог по Украине