В резиденции Трампа прошла роскошная вечеринка в честь Хэллоуина
В резиденции Трампа прошла роскошная вечеринка в честь Хэллоуина - РИА Новости, 01.11.2025
В резиденции Трампа прошла роскошная вечеринка в честь Хэллоуина
В частной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго прошёл роскошный приём в честь Хэллоуина под лозунгом "Маленькая вечеринка никому не повредит",... РИА Новости, 01.11.2025
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. В частной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго прошёл роскошный приём в честь Хэллоуина под лозунгом "Маленькая вечеринка никому не повредит", сообщает пул журналистов Белого дома.
"Гости, одетые в костюмы флэпперов, сидели за накрытыми столами под музыку музыкального оркестра. Тема вечера - "A Little Party Never Killed Nobody". Президента США
заметили сидящим за столом с (госсекретарем США - ред.) Марко Рубио
и его женой, Тиффани Трамп
с мужем, Иванкой (Трамп - ред.) и Джаредом Кушнером
", - сообщает пул.
В то же время ранее в субботу Трамп сообщил что правительство США не сможет в срок выплатить талоны питания американцам на фоне шатдауна.
Более двух десятков штатов подали во вторник в суд на администрацию Трампа, так как 1 ноября американцы рискуют остаться без талонов на продукты питания из-за продолжающегося шатдауна. Всего программой пользуются около 42 миллионов жителей США – примерно каждый восьмой американец.