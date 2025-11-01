В резиденции Трампа прошла роскошная вечеринка в честь Хэллоуина

В то же время ранее в субботу Трамп сообщил что правительство США не сможет в срок выплатить талоны питания американцам на фоне шатдауна.

Более двух десятков штатов подали во вторник в суд на администрацию Трампа, так как 1 ноября американцы рискуют остаться без талонов на продукты питания из-за продолжающегося шатдауна. Всего программой пользуются около 42 миллионов жителей США – примерно каждый восьмой американец.