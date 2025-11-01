Рейтинг@Mail.ru
В резиденции Трампа прошла роскошная вечеринка в честь Хэллоуина - РИА Новости, 01.11.2025
06:28 01.11.2025
В резиденции Трампа прошла роскошная вечеринка в честь Хэллоуина
В резиденции Трампа прошла роскошная вечеринка в честь Хэллоуина
В частной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго прошёл роскошный приём в честь Хэллоуина под лозунгом "Маленькая вечеринка никому не повредит",... РИА Новости, 01.11.2025
2025
Новости
в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, джаред кушнер
В мире, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Джаред Кушнер
В резиденции Трампа прошла роскошная вечеринка в честь Хэллоуина

В резиденции Трампа Мар-а-Лаго прошла вечеринка в честь Хэллоуина

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. В частной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго прошёл роскошный приём в честь Хэллоуина под лозунгом "Маленькая вечеринка никому не повредит", сообщает пул журналистов Белого дома.
"Гости, одетые в костюмы флэпперов, сидели за накрытыми столами под музыку музыкального оркестра. Тема вечера - "A Little Party Never Killed Nobody". Президента США заметили сидящим за столом с (госсекретарем США - ред.) Марко Рубио и его женой, Тиффани Трамп с мужем, Иванкой (Трамп - ред.) и Джаредом Кушнером", - сообщает пул.
В то же время ранее в субботу Трамп сообщил что правительство США не сможет в срок выплатить талоны питания американцам на фоне шатдауна.
Более двух десятков штатов подали во вторник в суд на администрацию Трампа, так как 1 ноября американцы рискуют остаться без талонов на продукты питания из-за продолжающегося шатдауна. Всего программой пользуются около 42 миллионов жителей США – примерно каждый восьмой американец.
Трамп устроил Хэллоуин в Белом доме
Вчера, 01:49
 
