Трамп был сбит с толку тестами "Посейдона" и "Буревестника", считает Риттер

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп был сбит с толку заявлениями российского руководства о тестах "Посейдона" и "Буревестника", из-за чего распорядился возобновить ядерные испытания, поделился с РИА Новости мнением бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Кроме этого, собеседник агентства указал, что американский лидер отдал распоряжение возобновить ядерные испытания министерству войны, в то время как американским ядерным арсеналом заведует министерство энергетики.