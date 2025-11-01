США не смогут в срок оплатить талоны питания американцам, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Правительство США на фоне шатдауна не сможет в срок оплатить талоны питания американцам, заявил в соцсети Truth Social президент Дональд Трамп.

Он попросил суд разъяснить, как Белый дом может законно продлить финансирование талонов питания, и надеется на оперативный ответ.

"Даже если мы получим немедленные разъяснения, к сожалению, (Выплата талонов. — Прим. Ред.) будет задержана, пока штаты будут выделять средства", — заявил Трамп

Американский суд в пятницу запретил администрации приостанавливать программу продовольственной помощи (SNAP) на фоне шатдауна.

С 1 ноября американцы перестанут получать талоны на продукты питания, виной тому — продолжающийся шатдаун. Всего программой продовольственной помощи пользуются около 42 миллионов жителей — примерно один из восьми американцев. В штате Нью-Йорк талоны получают больше трех миллионов жителей.

Шатдаун в США

В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун — нередкая ситуация, она подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом.

Президент Дональд Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. Сейчас у правящей партии 53 мандата.